Premio Driving Energy 2022, Terna trasmette energia anche con le foto

“Premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea” al Palazzo delle Esposizioni di Roma: durerà solo pochi giorni, fino al prossimo 27 novembre, ma è una mostra da non perdere quella allestita nell’edificio ottocentesco progettato da Pio Piacentini. Il progetto è creato da Terna (società presieduta da Valentina Bosetti e con amministratore delegato e direttore generale Stefano Donnarumma che ha l’incarico di gestire la rete di trasmissione elettrica italiana) con l’obiettivo di contribuire a tracciare lo stato dell’arte della fotografia contemporanea in Italia, e ha attirato una moltitudine di fotografi, raccogliendo la sfida di dare un’interpretazione creativa della missione di Terna, traendo ispirazione «dal potere metaforico del guidare e del trasmettere l’energia». Curatore Marco Delogu, che nel frattempo è diventato presidente dell’Azienda Speciale Palaexpo che ospita la rassegna, con una giuria composta da Salvatore Settis, Lorenza Bravetta, Elisa Medde, Emanuele Trevi e Massimiliano Paolucci, tra gli artisti sono presenti grandi fotografi italiani di fama internazionale come Ventura, Campigotto, Barbieri, Biasiucci, Castore, Cagol, Ragucci e Mariniello, autori delle nuove generazioni tra i quali Frapiccini, Botto, Graziani, Dandini de Sylva, Barile, Magrelli, Mortarotti, Neri, Nostri e Scollo, senza dimenticare alcuni sorprendenti artisti under 30 come Renis, Keita, Postiglione, Calogero, Lisanti.

Menzioni speciali per Mohamed Keita, Eva Frapiccini e Andrea Botto

Ma chi sono i premiati? Migliori interpreti del tema del Premio, ‘Cameras on Driving Energy’, sono stati Paolo Ventura, che si aggiudica il premio Senior (dai 31 anni) con l’opera dal titolo I Ginestra, e Gaia Renis, alla quale va il premio Giovani (fino ai 30 anni) per il lavoro fotografico Stereocaulon vesuvianum. Le due Menzioni speciali, attribuite sui temi “Normalità contemporanea” e “Circolarità. Corsi e ricorsi”, sono andate rispettivamente a Mohamed Keita, con il lavoro Camminare e camminare…, e a Eva Frapiccini, con La porta di luce alias hommage to D.M.. La terza Menzione speciale, attribuita in base al voto di oltre mille persone di Terna, che hanno così composto la più grande giuria popolare di un premio fotografico, è stata assegnata ad Andrea Botto con il lavoro fotografico Onda d’urto. Il premio ha ricevuto la Medaglia del presidente della Repubblica.

Donnarumma: «La mission? Moltiplicare valore e conoscenza sul tema dell’energia»

«La grande partecipazione al Premio Driving Energy 2022, trasversale e inclusiva, conferma l’impegno di Terna nel mondo della cultura attraverso i valori che caratterizzano la sua azione a beneficio del Paese. Gli oltre 1.300 partecipanti al concorso rappresentano la migliore risposta creativa all’invito di Terna di partecipare alla costruzione di un futuro aperto, sostenibile e coraggioso, anche grazie ai lavori fotografici che oggi siamo felici di premiare», ha dichiarato Bosetti. Per Donnarumma «con la prima edizione del Premio Driving Energy, siamo riusciti a dare visibilità a opere e artisti, di ogni età e provenienza geografica, dallo spiccato talento interpretativo, e, al contempo, siamo orgogliosi di aver avviato anche un progetto culturale di ampio respiro. Immagini suggestive in grado di trasmettere una visione della mission di Terna che è, al tempo stesso, ricerca visiva e moltiplicatore di valore e conoscenza sul tema dell’energia».

Mostra anche nel metaverso. E c’è una versione in 3d sul sito

Il Premio Driving Energy vuole anche essere una «leva di innovazione e sostenibilità». Per questo la mostra è stata sviluppata anche nel metaverso, segnando una “prima volta” congiunta: è infatti il primo progetto con cui sia Terna che Palazzo delle Esposizioni approdano in questo spazio virtuale destinato a incidere profondamente sulle nostre abitudini, anche quelle legate al consumo culturale e alla condivisione culturale. Con una versione della mostra 3d messa a disposizione sul sito ufficiale del premio ed esplorabile da tutti anche dopo la chiusura della mostra a Roma. Sviluppato e gestito da TernaCult, la funzione di Terna dedicata alle attività di promozione culturale all’interno e all’esterno dell’azienda, il premio vanta il patrocinio di ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ministero della Cultura, ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Lazio e Roma Capitale.