Terna: innovazione e sostenibilità nel Piano Industriale 2021-2025

Terna punta con decisione all’innovazione e alla sostenibilità nel suo percorso verso la transizione energetica. Il Consiglio di amministrazione ha recentemente approvato l’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 Driving Energy, presentato dall’AD Stefano Donnarumma. Si parla di investimenti di 10 miliardi di euro complessivi con cui l’azienda vuole accelerare un processo già previsto dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, quello verso la decarbonizzazione, ma anche riguardante l’indipendenza energetica del Paese.

Il Piano Industriale 2021-2025: lo sviluppo di fonti rinnovabili

Al centro del nuovo piano ci sono le fonti rinnovabili. Gli investimenti saranno utilizzati per sviluppare nuove dorsali di trasporto di energia che andranno dal sud al nord Italia. A questo si aggiungerà la creazione di nuovi collegamenti con Francia, Austria, Tunisia e Grecia, che si aggiungeranno alle 26 linee transfrontaliere già esistenti. L’Italia, così, potrà diventare un fulcro a livello internazionale, sfruttando la sua posizione strategica al centro del Mediterraneo e dell’Europa. Si punta a una copertura energetica grazie alle fonti green del 65 per cento, per avvicinarsi agli obiettivi del Green Deal europeo, che prevedono l’installazione di 60-70 GW di eolico e fotovoltaico entro il 2030. Alla realizzazione di nuovi impianti si affiancheranno la ridefinizione e la razionalizzazione del perimetro tecnico, con l’ausilio di tecnologie che semplificheranno il processo di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Stefano Donnarumma: «Investimenti di Terna fondamentali per i traguardi di Italia ed Europa»

Soddisfatto dell’approvazione dell’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 l’amministratore delegato, Stefano Donnarumma. «Terna è un’azienda che svolge un servizio pubblico per il Paese e per la collettività, a beneficio di tutti i territori in cui opera e dell’ambiente», ha spiegato, «i nostri investimenti, fondamentali per raggiungere i traguardi che l’Italia e l’Europa si sono prefissati, consentiranno di abilitare l’integrazione delle fonti rinnovabili e l’elettrificazione dei consumi, nonché di garantire una sempre maggiore sicurezza ed efficienza dell’approvvigionamento, l’adeguatezza del sistema e i più elevati livelli di qualità del servizio, al minor costo per cittadini e imprese». Quali sono gli obiettivi prefissati? «Un significativo aumento degli investimenti per lo sviluppo e l’ammodernamento della rete elettrica, un ulteriore rafforzamento di Terna quale regista della transizione energetica, un futuro ancor più sostenibile e privo di emissioni inquinanti, un’azione tesa a favorire una maggiore autonomia energetica del Paese grazie a un più incisivo sviluppo delle energie rinnovabili».

Le direttrici strategiche: attività regolate, non regolate e internazionali

Tre le direttrici strategiche su cui si focalizzeranno le attività di Terna: quelle regolate in Italia, le non regolate e quelle internazionali. Le prime saranno al centro dell’intera opera del Gruppo. 9,5 miliardi di euro saranno investiti per sviluppare, ammodernare e rafforzare la rete di trasmissione elettrica di tutta Italia: 5,6 per la realizzazione di linee ad alta tensione in corrente continua, 2,6 per il rinnovo e l’efficienza degli asset e 1,3 per il Piano di Sicurezza, con l’installazione di compensatori sincroni, resistori e statcom nei punti critici. Le attività non regolate, invece, genereranno nuove opportunità di business sviluppando soluzioni tecnologiche innovative e digitali: offerte di connettività nel campo delle telecomunicazioni, servizi di energy solutions, attività industriali nel campo dei trasformatori e dei cavi interrati. Infine le internazionali. In quest’ultimo campo, proprio nei giorni scorsi il Gruppo Terna ha firmato un accordo con CDPQ, gruppo globale di investimenti, per la cessione dell’intero portafoglio di linee elettriche in Brasile, Perù e Uruguay per un valore pari a oltre 265 milioni di euro, realizzando così una plusvalenza di oltre 60 milioni di euro. La società ora rifocalizzerà la sua presenza internazionale in mercati con interessanti potenziali di crescita e a basso rischio.

Terna: innovazione e digitalizzazione giocano un ruolo centrale

Dei 10 miliardi inseriti nell’aggiornamento del Piano Industriale, 1,2 saranno dedicati ad investimenti per innovazione, nuove tecnologie e digitalizzazione. Terna non vuole farsi cogliere impreparata in un momento in cui i sistemi diventano sempre più ricchi e complessi, con soluzioni da remoto, sensori, sistemi di monitoraggio. Il Gruppo si concentrerà sull’innovazione e sulla sicurezza, l’affidabilità e la resilienza delle reti elettriche: 70 i progetti attivi nel 2021, con il 70 per cento di questi a riferirsi alla manutenzione della rete nazionale e alle attività di dispacciamento. Nel Piano Industriale sono stati individuati 4 cluster tecnologici: Digital, cioè soluzioni intelligenti per la gestione dell’energia e della potenza, Energy Tech, per soluzioni con tecnologie sempre più green, Advaced Materials, la ricerca di materiali eco-compatibili per ridurre l’impatto ambientale, e Robotics, l’automazione dei processi.

Terna adotta il protocollo Envision

E al di là del Piano Industriale, Terna ha raggiunto un altro importante traguardo: è la prima società a livello internazionale ad applicare alle nuove infrastrutture di trasmissione elettrica i criteri di valutazione del protocollo Envision. Quest’ultimo misura, attesta e certifica la sostenibilità e l’impatto ambiente delle opere. Così il Gruppo Terna sottoporrà a verifica la sostenibilità dei propri progetti, non soltanto al momento della realizzazione ma durante tutto il proprio ciclo di vita, dai punti di vista ambientale, sociale ed economico. Un approccio innovativo, quello della società guidata da Stefano Donnarumma, con cui si valorizzeranno e ottimizzeranno ulteriormente i processi di concertazione, programmazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture elettriche attraverso il confronto partecipativo con il territorio.