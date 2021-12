Terna, una buona Ideas

Un programma di corporate entrepreneurship per promuovere la cultura dell’innovazione in azienda, che ha coinvolto tutto il gruppo, raccogliendo 143 idee da 400 partecipanti e che, al termine di un lungo percorso, ha riconosciuto e valorizzato tre iniziative di business nate internamente su cui la società investirà. L’obiettivo di Terna Ideas, programma avviato a giugno di quest’anno da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, è quello di puntare i riflettori sul proprio ruolo di regista della transizione ecologica e di abilitatore della decarbonizzazione del sistema energetico. Così facendo, l’azienda guidata da Stefano Donnarumma è riuscita a diffondere tra le sue persone una nuova cultura dell’innovazione, mettendole al centro, incoraggiando il loro potenziale e dando l’opportunità di esprimersi come se fossero degli imprenditori.

Terna Ideas: le tappe del progetto

Terna Ideas ha visto ben 9 tappe dell’Innovation Roadshow su tutto il territorio nazionale, per un totale di oltre mille iscritti al progetto, dei quali 400 hanno partecipato attivamente. Questi ultimi hanno maturato ben 143 idee, di cui 14 sono passate alla fase di incubazione. 200, invece, i partecipanti al workshop formativo, guidati da un team di coach dedicati. Tre le sfide per cui bisognava ideare soluzioni: il futuro del lavoro, con la categoria “NexTerna Our Work Evolution”; la ricerca di soluzioni su un tema fondamentale per Terna come “Innovazione e tecnologie per la sicurezza sul lavoro”; e infine “Market solutions per la transizione ecologica”, che, come si evince dal nome, vuole promuovere il passaggio a un sistema energetico innovativo.

Terna Ideas: i vincitori

La giuria composta dalla Presidente di Terna, Valentina Bosetti, dall’AD e Direttore generale, Stefano Donnarumma, insieme al top management dell’azienda, ha selezionato le idee vincenti. Ad aggiudicarsi i riconoscimenti sono state tre idee di business. B.I.G. Blue in Green, che si propone di creare, progettare e realizzare spazi di lavoro in ambienti naturali e sostenibili. Si tratta di un progetto che mira a realizzare postazioni di lavoro all’aperto utilizzabili tutto l’anno a prescindere dalle condizioni meteo. L’obiettivo di RUT, invece, è aumentare la sicurezza del personale operatore di Terna. Lo fa semplificando le attività di manutenzione delle infrastrutture grazie a uno strumento universale in grado di rilevare l’eventuale presenza di tensione negli impianti. Infine, SAMAT, soluzione anch’essa rivolta alla sicurezza e all’ottimizzazione dei tempi di intervento, prevede lo sviluppo di un sistema innovativo per la manutenzione delle stazioni elettriche che minimizza l’esposizione al rischio del personale coinvolto.

Terna Ideas, soddisfatto l’AD Stefano Donnarumma

Soddisfatto l’Amministratore Delegato e direttore generale di Terna, Stefano Donnarumma. «L’innovazione per Terna è centrale ed è inclusa nelle progettualità del nostro Piano Industriale: l’obiettivo di Terna Ideas è stato quello di sviluppare iniziative di innovazione in azienda», ha spiegato. «Nel piano, su 9 miliardi di euro di investimenti complessivi in 5 anni, il 10 per cento è dedicato alle soluzioni innovative, digitali e tecnologiche. Lo scopo del programma di corporate entrepreneurship che abbiamo avviato era proprio quello di coinvolgere la popolazione aziendale su queste iniziative, raccogliere le idee dei nostri colleghi e premiarle per inserirle in una progettualità concreta di realizzazione. Siamo molto soddisfatti di come è andata».

Terna Ideas vince il Premio Innovazione Smau