Terme, cinque posti dove godersi massaggi, saune e vasche calde

Il posto giusto per qualche coccola, fra massaggi, saune e immersioni in vasche di temperature diverse? Le terme, che in autunno sono anche l’ideale per curare patologie di tipo diverso e rafforzare le difese immunitarie in vista del freddo. Tag43 ha scelto cinque mete in tutta Italia che permettono di accostarsi a un passato lontano, alla tradizione contadina e alla buona tavola, con passeggiate per tutti i gusti.

Il Grand Hotel Terme, fra il lago di Garda e le Dolomiti del Brenta

Si adagia fra il lago di Garda e le pendici meridionali delle Dolomiti del Brenta, il lembo di territorio trentino con tre altipiani che confluiscono verso Comano Terme. Attorno alla località che rappresenta un centro d’eccellenza a livello europeo per le terapie dermatologiche, in modo particolare per i bambini, aleggiano leggende legate ai poteri dell’acqua sulfurea. Il Grand Hotel Terme, circondato da un parco di 14 ettari, vanta trattamenti benessere nella spa, fra massaggi, percorso sensoriale, piscina interna e vasche all’aperto. Non lontano il Parco Archeo Natura di Fiavè regala invece il brivido di vivere in un villaggio costruito 4 mila anni fa, tra laghetti e montagne, con l’opportunità di entrare nelle palafitte con tanto di giacigli, focolare, utensili da cucina. A una manciata di chilometri Rango, frazione di Bleggio Superiore, fra i Borghi più belli d’Italia, riporta dritti al mondo rurale con le abitazioni in pietra a vista addossate le une alle altre e collegate fra loro da porticati, corti interne, androni, viuzze a ciottolato. E Balbido è un paese dipinto con murales che rappresentano episodi di vita nei campi e scene fiabesche. www.comanodolomiti.it

Vicino a Padova per la fango e balnoterapia

Nel paesaggio dei Colli Euganei che incantarono Petrarca, le Terme di Montegrotto, vicino a Padova, assieme ad Abano sono la stazione più grande del Vecchio Continente per la fango e balnoterapia. E raccontano una storia di arte, civiltà, coltura che parte da lontano, grazie gli itinerari archeologici di epoca romana. Tra viale delle Terme e via degli Scavi si trovano i resti di una vasta struttura con tre piscine e degli edifici per accogliere chi si accostava ai trattamenti di benessere, mentre in via Neroniana emerge quanto sopravvive di una villa di età imperiale. Accanto l’Hotel Terme Neroniane custodisce le rovine di una sala absidata e vasche destinate all’immersione, che si possono vedere nei sotterranei dell’attuale edificio. Altre idee? Oltre che i sentieri naturalistici, le vie fra cantine, frantoi ed enoteche, particolarmente indicate nelle stagioni di mezzo. www.collieuganei.it

Caramanico Terme, nel Parco Nazionale della Majella, in Abruzzo

Se cercate la perfetta armonia fra natura e salute la destinazione giusta è Caramanico Terme, che si dipana nel Parco Nazionale della Majella, in Abruzzo, non lontano dal mare. Il piccolo borgo di origine medievale, a 650 metri di quota, per le proprietà delle sue tre sorgenti nel XVI secolo è frequentato da un’utenza esclusiva: prevenzione, cura e riabilitazione sono le tre parole chiave dell’approccio adottato oggi nel centro abruzzese, un pugno di case che sembrano rincorrersi nello scendere lungo un crinale circondato dal verde. E oltre a un’ottima cucina, di tradizione contadina, l’oasi naturale della regione, nella parte più selvaggia dell’Appennino centrale, conta una grande varietà di specie vegetali, animali come cervi, da poter avvistare nelle uscite a piedi, in bici o a cavallo, fra cascate e praterie. www.comune.caramanicoterme.pe.it

Le Terme Vigliatore apprezzate fin dall’età romana

Affacciate sulle Eolie, le Terme Vigliatore si snodano nel cuore del Parco Augusto, che si apre sul golfo di Patti. Le acque della località messinese erano apprezzate fin dall’età romana, come testimoniano resti archeologici che vantano anche una villa imperiale. La storia moderna delle cure prende avvio però nell’Ottocento, con l’inaugurazione di uno stabilimento che impiega l’acqua della Fonte di Venere, indicata per patologie respiratorie, dell’apparato digerente, della circolazione, del fegato. Il borgo siciliano, con un passato che affonda le radici nel mito, offre scorci da cartolina. E a pochi chilometri merita una visita Tindari, con le rovine della Magna Grecia che svettano sul Tirreno e il panorama con le mura greche, il quartiere romano, le fortificazioni bizantine, una cavea teatrale rivolta verso il mare; insomma il panorama cantato da Salvatore Quasimodo nella poesia Vento a Tindari. www.comune.termevigliatore.me.it

Le più antiche di Sardegna, le terme di San Saturnino

Sembrano essere le più antiche di tutta la Sardegna, le terme di San Saturnino, circondate da un vasto parco, ai piedi del Goceano, altopiano che domina la provincia di Sassari. Il centro abitato che ospita le acque curative ha una storia che risale all’epoca nuragica, come testimoniano i reperti di scavi che hanno riportato alla luce anche pezzi romani quali colonne e un’antica vasca termale. Nell’antichità erano utilizzate circa cento fonti, ad ognuna delle quali veniva attribuita una particolare capacità terapeutica. Ideali per un’immersione nella natura, gli stabilimenti sono situati su un colle, che sulla sommità accoglie la chiesetta di San Saturnino, costruita su precedenti strutture nuragiche, nella più classica stratificazione di epoche storiche. A differenza degli altri centri sardi, questo è il più originale nel complesso, con un aspetto senza fronzoli, ma puro nel suo concetto di “bagni termali”. Le uniche terme che all’aperto possono essere usufruite liberamente. lavalorizzazionedelterritoriosardegna.home.blog