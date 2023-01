Teresa Saponangelo: biografia, marito, figlio e film dell’attrice

Teresa Saponangelo è un’attrice molto conosciuta in Italia per le sue innumerevoli partecipazioni a film e fiction. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua carriera e vita privata.

Teresa Saponangelo: biografia, marito e figli

Nata a Taranto il 22 ottobre del 1973 sotto il segno della bilancia, in seguito alla tragica morte del padre avvenuta quando aveva solo due anni, lei e la madre si sono trasferite a Napoli. Nonostante la Campania sia sempre stata la sua casa, in Puglia ha trascorso meravigliose estati, di cui conserva un prezioso ricordo.

Teresa Saponangelo è una donna molto riservata, tanto che non si conosce molto sulla sua vita privata. Sappiamo che è stata sposata con il regista televisivo David Emmer e che da lui ha avuto il figlio Luciano. Da tanti anni è ormai separata e non si sa se attualmente sia impegnata o single.

Teresa Saponangelo: carriera e film

La sua passione per la recitazione è emersa sin da quando aveva solo 14 anni e frequentava il liceo, anche grazie anche alla sua professoressa di italiano che coinvolgeva gli studenti al cinema e al teatro. Proprio in quest’ultimo luogo è iniziata la carriera dell’attrice, che ha debuttato poi al cinema nel 1994.

Dopo gli esordi, ha collaborato con numerosi registi importanti tra cui Paolo Virzì e Cristina Comencini. Ma è con le fiction che è arrivata la popolarità, avendo partecipato a Un medico in Famiglia, Rossella e Vivi e lascia vivere. La Saponangelo si è conquistata anche un David di Donatello come migliore attrice non protagonista nel film È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.Tra le sue ultime realizzazioni troviamo la miniserie Il nostro generale, in onda su Rai Uno, in cui ha interpretato Dora Fabbo al fianco di Sergio Castellitto, Antonio Folletto e Claudia Marchiori.