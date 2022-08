Teresa Mannino, chi è la comica di Sono nata il 23 stasera su Nove

Divertimento alla siciliana su Nove. Stasera 7 agosto alle 21,30 andrà infatti in onda la replica di Sono nata il 23, show comico del 2016 di Teresa Mannino. La palermitana affronterà, nel corso di un’ora e mezza, gli argomenti più disparati che hanno caratterizzato la sua storia professionale e privata. Partendo dalla sua infanzia, infatti, toccherà le principali tappe della sua vita, dal rapporto con i familiari a quello con la terra sicula, senza dimenticare i temi quotidiani come l’amore, il lavoro e l’economia. Nel corso dello show ci sarà spazio anche per le eroine della cultura classica, esempi da seguire durante l’esperienza di tutti i giorni. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Nove oppure sulla piattaforma Discovery+. Ecco però qualche informazione su Teresa Mannino, dalla carriera professionale alla vita privata e i social.

Teresa Mannino, carriera e vita privata della comica di Sono nata il 23 stasera 7 agosto su Nove

La carriera professionale fra teatro, tv e cinema

Nata, come suggerisce il titolo dello stesso spettacolo, il 23 novembre 1970 a Palermo, Teresa Mannino è figlia di un medico, professione che hanno intrapreso anche i due suoi fratelli. Prima di abbracciare la vita comica, ha studiato Filosofia laureandosi all’università della sua città, partendo poi per Milano. È qui che iniziato a seguire corsi di recitazione grazie alla scuola del Teatro Carcano, esordendo nel 1999 per Silvio Pandolfi con La Lisistrata di Aristofane e Le platon de laire di Ionesco. Il vero successo però giunse solo nel 2004, quando esordì nel cast di Zelig Off, arrivando anche a condurre la trasmissione nove anni dopo.

Teresa Mannino si è sempre divisa fra televisione, cinema e teatro. Per quanto riguarda la prima, ha condotto il Checco Zalone Show (2009), prima di approdare su Rai2 con il suo personale One-Woman-Show Terrybilmente divagante. Al cinema aveva invece esordito nel 2008 grazie alla commedia Amore, bugie & calcetto di Luca Lucini con Claudio Bisio. Ha anche recitato per Carlo Vanzina in Ex – Amici come prima e Buona giornata. Nel 2016 si è poi cimentata con il doppiaggio, prestando la voce a Fru Fru in Zootropolis. Oltre a Sono nata il 23 e il già citato Terrybilmente divagante, a teatro ha anche portato Sento la terra girare fra il 2018 e il 2020.

Vita privata e profili social

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Teresa Mannino ha alle spalle un matrimonio finito male di cui non ha mai parlato nel dettaglio. Oggi è legata a un uomo di nome Andrea, batterista di professione, che ha conosciuto agli inizi della sua carriera. «Ci siamo innamorati di nascosto perché ero impegnata», ha detto in un’intervista a Donna Moderna. «Anni dopo, quando avevo già lasciato mio marito, ci siamo incontrati di nuovo in un autogrill ed è stato come ricominciare senza mai esserci separati». Nel 2009 i due hanno avuto una figlia di nome Giuditta. Attiva sui social, ha un profilo Instagram con 240 mila follower su cui condivide scatti personali e professionali e una pagina Facebook con 933 mila seguaci.