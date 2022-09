Teresa Bellanova e gli altri big sconfitti alle urne

Tra i big che non entreranno nel nuovo parlamento c’è anche Teresa Bellanova, senatrice uscente di Italia Viva. «Grazie a tutte e a tutti quelli che con me e con noi in queste settimane ci sono stati», ha scritto su Twitter. «La mia esperienza parlamentare si ferma qui, ma so bene, me lo insegna la mia storia, che lo spazio per la buona politica è dovunque, basta solo avere voglia ed esigenza di praticarlo». Bellanova correva da capolista per il Terzo Polo nel collegio plurinominale per il Senato in Puglia.

Da Di Maio a Cottarelli: gli sconfitti agli uninominali

Bellanova si unisce così ad altri esclusi eccellenti: dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ‘eliminato’ dal pentastellato Sergio Costa a Napoli Fuorigrotta, a Emma Bonino fino a Carlo Cottarelli battuto da Daniela Santanchè a Cremona. Sconfitta cocente anche per il dem Emanuele Fiano che a Sesto San Giovanni è stato battuto da Isabella Rauti. A Milano, sempre all’uninominale, Giulio Tremonti è stato sconfitto da Benedetto Della Vedova. È andata male anche a Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli e leader di Unione Popolare. La sua lista si è fermata all’1,4 per cento, al di sotto della soglia di sbarramento così come Italexit di Gianluigi Paragone. Non è stato eletto nemmeno l’epidemiologo Pierluigi Lopalco candidato in Salento, battuto dal leghista Roberto Marti.

Fuori Pillon e Adinolfi, ma anche Cirinnà