Terence Hill oggi: età, quanto guadagna, moglie, figli e malattia del protagonista di Don Matteo 13

Terence Hill è un attore di 83 anni molto famoso, conosciuto per i suoi ruoli in film come I due superpiedi quasi piatti o Lo chiamavano Trinità, ma anche per aver interpretato per tantissime stagioni Don Matteo. Proprio per la sua popolarità, Terence Hill, secondo People With Money, sarebbe fra i 10 attori più pagati nel 2022, con un fatturato stimato di 58 milioni dollari. Scopriamo insieme il patrimonio del protagonista della celebre fiction di Rai 1, ma anche altre curiosità sulla sua vita privata.

Quanto guadagna Terence Hill? Il patrimonio dell’attore

Terence Hill è tra gli attori più pagati al mondo, grazie a sorprendenti guadagni di 58 milioni di dollari tra marzo 2021 e marzo 2022. Il suo patrimonio netto è inoltre stimato intorno ai 185 milioni di dollari, poiché nel corso del tempo l’interprete di Don Matteo ha fatto numerosi investimenti. Hill possiede infatti diversi ristoranti (la catena “Le pizze di Papà Terence”) a Roma, una squadra di calcio (“Gli Angeli di Venezia”), ha lanciato il suo marchio di Vodka (“Pure Wonderhill – Italia”), e si sta avvicinando al mercato dei più giovani con un profumo di successo (“Da Terence con Amore”) e una linea alla moda chiamata “Seduzione by Terence Hill”.

Figli, moglie e malattia del protagonista di Don Matteo 13

La moglie di Terence Hill è Lori Zwicklbauer, che ha conosciuto l’attore nel 1967. L’incontro è avvenuto sul set di Dio perdona…Io no! dove lui, che all’epoca aveva 28 anni, ha anche incontrato per la prima volta Bud Spencer, un’altra persona che da allora sarebbe sempre stata al suo fianco. Scattato il colpo di fulmine, la coppia è convolata a nozze lo stesso anno.

Dopo il matrimonio, i due hanno vissuto a lungo in Massachussetts, per poi spostarsi in Umbria in un grande casale immerso nel verde. Lì l’interprete dei film western ha deciso di riprendere in mano la carriera d’attore, ma anche di regista e produttore.

Lori e Terence Hill hanno avuto due figli. Il primo, Jess, è nato a Los Angeles il 7 novembre 1969. Poi la coppia ha adottato il secondo nel 1973, Ross, tragicamente deceduto in un incidente d’auto a soli 16 anni il 30 gennaio 1990, un lutto che ha sconvolto la famiglia per molti anni.