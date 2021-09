Oltre 250 episodi, più di 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, ma incalcolabile è la forza con cui è entrato nel cuore degli italiani. Terence Hill ha girato la sua ultima scena di una delle più fortunate e longeve serie di Rai 1 Don Matteo, prodotta da Luca e Matilde Bernabei in collaborazione con Rai Fiction.

Ne è passato di tempo da quel lontano 7 gennaio del 2000 quando l’attore 60enne iniziò la sua avventura nei panni del sacerdote-detective più amato d’Italia e chissà se il produttore Luca Bernabei, avesse mai pensato che la sua creatura fosse durata talmente tanto da arrivare a urlare «Signore e signori, Terence Hill ha finito le riprese di Don Matteo».

Don Matteo, i ringraziamenti a Terence Hill

Con una lunga note la Lux Vide, ha voluto ringraziare l’attore: «È in questa occasione che Lux Vide e Rai Fiction vogliono semplicemente dire GRAZIE: grazie a Terence Hill per la dedizione e la fedeltà con cui ha prestato il suo “MITO” ad un personaggio che è entrato per 20 anni con gentilezza nelle case di tutti gli italiani, dando sempre una parola di speranza».«Terence ci lascia». Era questa la frase che già da sabato si era insinuata tra i membri della troupe. E, per molti, è stato difficile non trattenere l’emozione vedendo per l’ultima volta Terence Hill con indosso il suo completo nero nella chiesa di Santa Eufemia a Spoleto, set della scena che ha dato il definitivo addio a Don Matteo. «È vero, Terence ci lascia», commenta Bernabei, «ma vogliamo interpretare questa frase non in senso negativo ma anche e soprattutto in senso positivo. vogliamo pensare all’eredità che Terence ci lascia in termini appunto di dedizione, fedeltà e soprattutto di amore per DON MATTEO e per tutti i telespettatori che in questi 20 anni ci hanno seguito. Oggi dobbiamo essere all’altezza del mito che non ci lascia ma come un padre ci guarda da lontano e ci osserva crescere. Consapevoli dell’eredità di Terence, abbiamo il dovere di impegnarci ancora di più e di portarla avanti con la massima dedizione e responsabilità. Lo dobbiamo ai milioni di italiani che guardano la serie e a Terence. A lui vogliamo dire ancora una volta…GRAZIE TERENCE HILL».

Don Matteo, il motivo dell’addio di Terence Hill

Tunica appesa al chiodo e bici parcheggiata, Terence Hill, ha deciso di lasciare Don Matteo per dedicarsi alla vita privata e alla moglie Lori. A farlo sapere il figlio Jessi: «Sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma. Lascia Don Matteo come ha fatto con Un passo dal cielo. Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative».

Dona Matteo, arriva Raul Bova

Spazio, ora, a Raoul Bova, a cui andrà il difficile compito di prendere in mano le redini della serie, ma non di sostituire Don Matteo. Il suo Don Massimo entrerà nella fiction nella prima metà della stagione, per poi diventarne protagonista dal quinto episodio in poi, nella speranza di avere lo stesso fortunato destino del suo predecessore.