Teramo, esplosione in un’azienda di fuochi d’artificio: morto un 62enne

Brutto incidente a Teramo, in un’azienda di fuochi d’artificio. A causa di un’esplosione un operaio di 62 anni ha perso la vita mentre un altro suo collega è rimasto ferito.

La dinamica dell’esplosione nell’azienda di Teramo

Non sono ancora chiari tutti i dettagli in merito alla dinamica dell’esplosione nell’azienda di fuochi d’artificio di Teramo. Secondo alcune ricostruzioni comunque, i due operai sono stati investiti dall’onda d’urto di un ordigno della ditta. L’evento è avvenuto nel primo pomeriggio, nella località Caprafico. Sembra inoltre che l’incidente sia avvenuto in un’area di prova poco distante dalla sede centrale dell’azienda. Due operai stavano lavorando con due ordigni dell’azienda di fuochi d’artificio. Il primo è esploso regolarmente ma il secondo ha causato l’onda d’urto che ha coinvolto i lavoratori.

Uno dei due operai dell’azienda, di 62 anni, è morto a causa delle tante lesioni che ha subito. Per lui non c’è stato niente da fare. L’esplosione ha causato un incendio che non ha interessato lo stabilimento di fuochi d’artificio ma si è espanso nell’area di prova e ha coinvolto sterpaglie e rotoballe.

L’arrivo dei soccorsi

I soccorsi sono arrivati poco dopo l’incidente nell’azienda di fuochi d’artificio di Teramo. Per il 62enne sono stati inutili le operazioni perché aveva già perso la vita. L’altro dipendente coinvolto, di 43 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Teramo. Tuttavia, secondo le informazioni raccolte, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Teramo che si sono occupati di spegnere l’incendio che aveva coinvolto sterpaglie e rotoballe nell’area. Inoltre, i carabinieri sono arrivati sul luogo dell’incidente e stanno effettuando le indagini per comprendere al meglio la dinamica dell’incidente. Infatti, i carabinieri ora cercheranno di capire cosa sia successo nei dettagli e inoltre cercheranno di determinare quali sono state le cause dell’esplosione anomala.