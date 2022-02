Teo Mammucari chi è: il conduttore de Le Iene con Belen e Joe Bastianich, Thais, la carriera, la moglie e la figlia

Conduttore televisivo, attore e cantante italiano, Teo Mammucari tornerà a condurre l’edizione 2022 de Le Iene in coppia con Belen Rodríguez: in attesa della prima puntata, in onda in prima serata mercoledì 9 febbraio, vediamo chi è e quali sono le tappe più importanti della sua carriera.

Chi è Teo Mammucari il conduttore de Le Iene

Dopo il debutto nel 1995 come attore di Scherzi a parte e come conduttore del Seven Show sull’emittente televisiva Europa 7, la sua prima esperienza come Iena nel programma di Italia Uno risale al 1999. Nel 2000 ha condotto il programma comico-satirico Libero, in onda su Rai Due, di cui è stato al timone per quattro edizioni.

Nel 2004 ha lanciato il singolo di musica demenziale Nando, tormentone nelle trasmissioni di Libero, seguito da WWW sciogliamo i Pooh. Dal 10 giugno al 21 settembre 2002 e dal 7 giugno al 18 settembre 2004 ha condotto Veline per la selezione di ragazze idonee alla partecipazione a Striscia la notizia. Nel 2009 ha presentato Scherzi a parte su Canale Cinque con Claudio Amendola e Belén Rodríguez, showgirl con cui è stato alla guida del gioco musicale a premi Sarabanda.

Tra gli altri programmi che ha presentato negli anni a venire vi sono stati Fenomenal, The Call – Chi ha paura di Teo Mammucari?, The Cube – La sfida, Lo show dei record, La grande magia – The Illusionist, Jump! Stasera mi tuffo e Le Iene (2014, 2015, 2017, 2018), programma che torna a condurre nel 2022. Nel 2020 ha inoltre vinto la prima edizione de Il cantante mascherato, programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, nelle vesti del Coniglio.

Teo Mammucari: chi sono la moglie e la figlia

Teo Mammucari ha una figlia, Julia, nata nel 2008 dall’amore con Thais Souza Wiggers, l’ex velina con cui il conduttore è stato sentimentalmente legato dal 2006 al 2009 (“Ho passato i tre anni più belli della mia vita con una donna che ho amato, che amo e che amerò sempre”). Non è invece mai stato sposato né è noto se abbia avuto altre relazioni dopo questa.