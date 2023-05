Milano, tentato rapimento di un bambino da parte di una donna: salvato dal padre

Erano circa le sei del pomeriggio di ieri, domenica 21 maggio, quando una 22enne italiana ha rapito un bimbo di 2 anni. Il piccolo stava giocando con altri bambini nella zona della fontana, tra i negozi e i giardini di Citylife a Milano. La ragazza si è avvicinata al piccolo parlandogli amichevolmente per poi afferrarlo e tentare la fuga verso via Garibaldi, in mezzo alla folla che si trovava nella piazza.

Tentato rapimento a Milano: denunciata la giovane

Pochi attimi in cui il padre del bambino, accortosi di quanto stava accadendo, ha rincorso la giovane per un centinaio di metri, come riportato da PrimaMilano, riuscendo così a bloccarla. Immediato l’intervento dei carabinieri che ha consentito di identificare la rapitrice in una 21enne italiana e di origini nordafricane, che ha problemi di natura psichiatrica. La ragazza, già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stata denunciata a piede libero per sequestro di persona.

Nessuna conseguenza per il bimbo

Per il piccolo, vittima del tentato rapimento sventato dalla prontezza del padre, non c’è stata nessuna conseguenza. Il bambino è potuto passare quasi subito dalle braccia della rapitrice a quelle del papà.