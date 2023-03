Tentato omicidio a Torino, 37enne ferito alla testa e con le mani legate: è grave

Probabile tentato omicidio avvenuto quest’oggi a Torino. Un uomo è stata trovato in casa con le mani legate, un cappio al collo e una ferita grave alla testa. Si tratta di un marocchino 37enne che è stato ritrovato in questa condizione in corso Svizzera. Gli investigatori indagano per scoprire il colpevole o i colpevoli del tentato omicidio.

Il 37enne ritrovato in un appartamento di Torino con una ferita alla testa e le mani legate

Un uomo con una profonda ferita alla testa è stato soccorso in corso Svizzera 56 nella città di Torino. Secondo la polizia, l’uomo è stato vittima di un tentato omicidio. La vittima è un marocchino di 37 anni che vive nel palazzo. L’allarme è stato emanato verso le 10 di questa mattina quando un vicino di casa ha chiamato il 112. L’uomo era coperto di sangue quando si è affacciato sul ballatoio e alcuni dei negozianti che hanno i laboratori nel cortile del fabbricato lo hanno sentito chiedere aiuto: «Diceva che erano arrivati i ladri». Sembra che la vittima abbia subito un regolamento di conti da parte di ignoti. L’uomo aveva i polsi legati e un cappio intorno al collo. È stato picchiato prima sul volto e poi colpito con un oggetto contundente alla testa che gli ha provocato la grave ferita. L’uomo 37enne ora si trova al CTO di Torino dove ha subito un intervento neurochirurgico ma le sue condizioni rimangono gravi.

Le ipotesi sul caso e le reazioni dei residenti

Gli investigatori stanno eseguendo tantissimi rilievi nell’abitazione al terzo piano del palazzo che il marocchino affittava da tanto tempo insieme al fratello. «Persone tranquille», dicono i vicini del palazzo e i negozianti che conoscevano di vista i due fratelli. Gli aggressori potrebbero far parte di una banda ma la loro identità per ora è un mistero che le indagini dei carabinieri dovranno chiarire. L’arrivo delle volanti dei carabinieri nella palazzina ha suscitato molta curiosità e paura tra i clienti del mercato di corso Svizzera alcuni di loro hanno esclamato: «Mai vista così tanta gente, devono essere arrivati anche i curiosi».