Ferrara, tenta di rapire una bimba di 3 anni: bloccato dalla nonna

Un uomo di origine straniera si è reso protagonista nelle scorse ore a Ferrara di un rapimento ai danni di una bambina di soli 3 anni. Fortunatamente, le autorità sono riuscite a fermarlo, anche e soprattutto grazie all’aiuto di una donna anziana imparentata con la minore. Ecco cos’è accaduto.

La nonna salva una bambina vittima di rapimento a Ferrara: il racconto dei fatti

Stando a quanto riportano le forze dell’ordine locali, nella serata di ieri (martedì 6 giugno) un 25enne indiano ha strappato la piccola di soli 3 anni dalla braccia della madre, che si trovava con la figla in piazza Castellina. Mentre la donna (una 20enne di origine romena) è rimasta praticamente immobile e completamente sotto shock ad attivarsi per mettere in salvo la minore è stata la nonna che è subito intervenuta inseguendo il delinquente fino alla vicina stazione dei treni. L’uomo avrebbe a quanto pare provato ad imbarcarsi su un treno diretto a Venezia insieme alla bambina, ma non c’è per fortuna riuscito. La nonna della piccola è stata infatti in grado di attirare l’attenzione dei presenti con le sue grida di aiuto, costringendo l’uomo a desistere e a fuggire.

Chi è l’uomo che ha provato a rapire la bambina e cosa ha raccontato

Dopo essere riuscite a fermare il malvivente, le due donne hanno provveduto a contattare i carabinieri della compagnia di Ferrara, che si sono immediatamente mossi per cercare di identificare l’individuo. A stretto giro le forze dell’ordine hanno identificato l’uomo, che è stato riconosciuto anche da altri passanti. Accompagnato in caserma per l’interrogatorio, il 25enne ha spiegato il motivo del rapimento, dichiarando: «Quella bambina non era la figlia di quella donna. Così l’ho presa per portarla via».

La spiegazione dell’uomo non ha però convinto le autorità. Il rapitore è dunque stato denunciato per sequestro di persona (aggravato dal coinvolgimento di un minore). Contrariamente al suo racconto, i carabinieri hanno scoperto che l’uomo non conosceva in alcun modo le due donne.