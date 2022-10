Il tennista Barrientos cacciato dall’hotel: «Le mie cose sparse per terra»

Scandalo per il torneo di tennis Atp 250 ospitato dalla città di Napoli: il tennista Nicolas Barrientos è stato buttato fuori dall’albergo per un cambio di hotel che gli è stato notificato mentre stava giocando un match di doppio al TC Pozzuoli.

Il caso del tennista Barrientos cacciato dall’hotel

Un nuovo problema per il torneo ATP 250 di Napoli, colpa della cattiva organizzazione che questa volta ha colpito il tennista colombiano Nicolas Barrientos. Lo specialista di doppio tramite un post su Twitter ha spiegato e mostrato di essere stato «sfrattato» con la moglie dall’hotel dove alloggiava. Il tutto mentre lui era all’oscuro perché impegnato sul campo a giocare il torneo. Le parole dell’atleta sono state: «Questo è il colmo. Come può succedere in un ATP 250? Nemmeno in un challenger mi era mai capitata una cosa del genere. Forse è successo al mio compagno di doppio in un challenger organizzato dalla stessa azienda».

Il tennista Barrientos ha poi continuato mostrando nel video la condizione dei suoi bagagli sparsi nell’atrio dell’hotel: «Sono arrivato in albergo dopo aver giocato la mia partita alle 17 e ho trovato tutti i miei effetti personali e quelli di mia moglie nell’atrio, male imballati, con varie cose sparse per terra». «Ho controllato la mia mail e vedo un e-mail arrivata alle 16:00 mentre stavo giocando, che mi informava che dovevo cambiare nuovamente hotel. Mi avevano già cambiato una volta albergo, il secondo giorno».

Esto llenó la taza! Como puede pasar esto en un ATP250, ni en un Challenger me había pasado, bueno creo que a mi partner le paso en un Challenger organizado por la misma empresa de este 250. Abro hilo pic.twitter.com/LuXQura3Kw — Nicolas Barrientos (@nicobg15) October 18, 2022

La critica in merito all’organizzazione del torneo di Napoli

Il tennista Barrientos ha poi criticato l’organizzazione del torneo: «Penso di non dover nemmeno menzionare il fatto dei campi che tutti conoscono. Le qualificazioni e il primo turno di doppio si sono giocati in un club a 40 minuti dal club ufficiale. Per non parlare del fatto che il torneo ha pochissime auto e, quindi, gli spostamenti sono più difficili».

La critica è andata avanti: «Niente di tutto questo è casuale. La scarsa organizzazione e pianificazione di questo torneo ha reso impossibile affrontare i problemi che si sono presentati. Spero che l’ATP Tour adotti misure per evitare che i giocatori debbano affrontare queste situazioni. Soprattutto quando lo stesso incidente si ripete nei tornei organizzati dalla stessa società».