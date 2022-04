Dal tennis ai video hot su OnlyFans: la nuova carriera di Ashley Harkleroad

Dal tennis al porno, dalle classifiche Wta al profilo su OnlyFans. Il social in cui è possibile inserire contenuti fotografici e video a pagamento continua a spopolare e sempre più spesso tante giovani da ogni parte del mondo lo utilizzano per fare una vera e propria fortuna. Tra loro c’è anche Ashley Harkleroad, ex tennista americana che a 36 anni ha deciso di passare al mondo del porno e dei filmati hot, rigorosamente postati sulla piattaforma. Una scelta vincente per la donna, che ha lasciato il mondo del tennis nel 2010 dopo una carriera non di altissimo livello. Di OnlyFans aveva parlato anche Fedez pochi giorni fa nel suo podcast, intervistando Belen. Un social su cui potrebbe sbarcare Chiara Ferragni, ma solo per beneficienza e senza alcuna foto hot.

La biografia su OnlyFans: «Sono nel fiore degli anni»

Non è la prima volta che Ashley Harkleroad si mostra senza vali. L’ex tennista americana, infatti, già 14 anni fa era apparsa sulle copertine di Playboy, posando nuda. Di fatto è stata la prima tennista del circuito Wta a farlo ed era il 2008. Oggi un altro primato, quello di essere l’unica ex tennista di alto profilo ad essere sbarcata su OnlyFans. Nel suo profilo parla di questi particolari record e si descrive: «Sono la prima tennista professionista in assoluto a essere sulla copertina di Playboy e ora su Onlyfans! Qui puoi goderti la libertà di espressione, questo è il tuo pass per il backstage. Sono sportiva, carina, giocosa e divertente! Sono nel fiore degli anni… ascoltami ruggire. Sono tornata ed è meglio che mai».

Ashley Harkleroad, la carriera nel tennis

Non ha mai vinto un torneo Wta, ma il suo nome nel mondo del tennis richiama ancora molti successi. Ha vinto tanto, Ashley Harkleroad, nel circuito Itf. Oggi 36enne, vanta in carriera l’aver raggiunto la 39esima posizione nel ranking mondiale. Il 2003 è stato il suo anno di grazia. Giovanissima, infatti, ha scalato la classifica grazie a successi di alto livello contro alcune atlete nella top 20, come Hantuchova, Bovina e Shaughnessy. Poi le copertine delle riviste, Playboy su tutte, e il ritiro nel 2010. A 12 anni di distanza e a pochi giorni dal suo 37esimo compleanno, Ashley Harkleroad ha intrapreso una nuova carriera.