Tennis, Simona Halep è stata sospesa per doping

Simona Halep, celebre tennista ex numero 1 e attualmente al nono posto nella classifica Wta, è stata provvisoriamente sospesa dall’antidoping dopo un test fallito durante gli US Open del mese di agosto. La notizia ha sconvolto il mondo del tennis. L’atleta durante l’open americano, è stata battuta dalla collega ucraina Daria Snigur, per 2 set a 1, con il punteggio di 6-2, 0-6, 6-4. La 31enne rumena ha immediatamente reagito con una nota diffusa sui propri canali social in cui esordisce dicendo che «Oggi inizia la partita più dura della mia vita: una battaglia per la verità».

Halep positiva al Roxadustat

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 ottobre, l’ITIA, l’Agenzia antidoping del tennis, ha comunicato che Simona Halep non ha superato uno dei test degli US Open. La tennista risulta essere positiva a un farmaco, il Roxadustat, utilizzato solitamente per il trattamento di problemi renali. Simona Halep recentemente aveva posto fino alla propria stagione, per poter recuperare meglio da un intervento chirurgico al naso. La tennista si sarebbe operata per migliorare la respirazione. Il campione della tennista è stato suddiviso in due, A e B, e nel primo è stata riscontrata la positività al farmaco anti-anemia, che stimola la produzione di emoglobina e globuli rossi. L’atleta tramite i propri legali avrebbe così chiesto di analizzare anche il secondo campione, che ha confermato quanto rilevato nel primo.

La difesa sui social: «Questione di onore»

Simona Halep ha pubblicato sui propri profili social una nota in sua difesa. «Oggi inizia la partita più dura della mia vita: quella per la verità. Mi è stato notificato che sono stata trovata positiva a una sostanza chiamata Roxadustat in una minima quantità, è stato il più grande shock della mia vita. Durante tutta la mia carriera l’idea di imbrogliare non mi è mai passata per la mente, neppure una volta, perché va completamente contro i valori con cui sono stata educata. Trovandomi ad affrontare una situazione simile mi sento confusa e tradita. Lotterò sino alla fine per provare che nemmeno inconsapevolmente ho mai assunto sostanze proibite, fiduciosa che prima o poi la verità verrà a galla. Non è questione di titoli o soldi. E’ per l’onore, e la storia d’amore che vivo con il tennis da 25 anni».