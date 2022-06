Tennis, russi e bielorussi potranno giocare gli US Open

La United States Tennis Association ha annunciato che consentirà ai tennisti russi e bielorussi di prendere parte come atleti neutrali agli US Open, in programma dal 29 agosto all’11 settembre. Daniil Medvedev potrà così provare a confermare il titolo conquistato a Flushing Meadows l’anno scorso, quando ha cancellato in finale il sogno di Novak Djokovic di completare il Grande Slam. I tennisti dei due Paesi sono stati invece esclusi dal torneo londinese di Wimbledon, che iniziano a fine giugno.

USTA Statement Regarding Russian and Belarusian Players: — US Open Tennis (@usopen) June 14, 2022

Russi e bielorussi, a New York come a Parigi: da atleti neutrali

La Federtennis a stelle e strisce statunitense rimane in linea con la posizione condivisa a marzo dalle organizzazioni che governano il tennis (i quattro Slam, Itf, Atp e Wta), le quali si erano si erano accordate per consentire a russi e bielorussi di giocare i tornei individuali come atleti neutrali, senza alcun riferimento alla nazionalità nei tabelloni e sugli schermi, senza bandiere, senza esecuzioni di inni nazionali in caso di vittoria, proprio come accaduto al Roland Garros appena concluso, vinto dall’eterno Rafa Nadal.

Tennisti russi e bielorussi, lo stop di Wimbledon

Wimbledon, però, ha rotto l’intesa. Viste le linee guida non vincolanti da parte del governo britannico, ha gli organizzatori hanno infatti optato per l’esclusione di russi e bielorussi dalla prossima edizione, in programma dal 27 giugno al 10 luglio. A seguito della decisione unilaterale dell’All England Club di non ammettere russi e bielorussi, Atp e Wta (ovvero i circuiti professionistici maschile e femminile) hanno stabilito che Wimbledon 2022 non assegnerà punti del ranking.

US Open, rimane l’incognita-Djokovic

Se Medvedev, Rublev e colleghi potranno prendere parte agli US Open, rimane l’incognita legata alla partecipazione di Novak Djokovic. In questo caso la palla passa al Center for Disease Control and Prevention: i viaggiatori in arrivo negli Stati Uniti non devono devono più presentare un tampone negativo eseguito 24 ore prima della partenza, tuttavia rimane l’obbligo di dimostrare il completamento del ciclo vaccinale. E, com’è noto (soprattuto dopo quamto accaduto in Australia), Djokovic è un atleta no vax. Possibili ulteriori alleggerimenti delle misure entro la fine di agosto, ma al momento il fuoriclasse serbo non ha i requisiti per entrare negli Usa: proprio per questo, in primavera ha dovuto rinunciare ai tornei Masters 1000 di Indian Wells e Miami.