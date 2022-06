Tennis, Queen’s: Matteo Berrettini in finale

Matteo Berrettini si qualifica per la finale del torneo Atp del Queen’s, di cui è campione in carica avendo vinto l’edizione 2021 superando all’ultimo atto il britannico Cameron Norrie. Nella semifinale, interrotta per pioggia, il tennista italiano si è imposto sull’olandese Botic Van De Zandschulp (numero 32 al mondo) in due set, con il punteggio di 6-4 6-3, in un’ora e mezza di gioco.

Berrettini, una settimana fa la vittoria a Stoccarda

Dopo aver subito un’operazione chirurgica ed aver sospeso l’attività per tre mesi, Matteo Berrettini ha così la possibilità di vincere un altro torneo dopo il successo ottenuto la settimana scorsa al Boss Open di Stoccarda. Il torneo tedesco è un ATP 250, mentre il Queen’s Club Championships è più prestigioso, trattandosi di un ATP 500.

Berrettini, in finale Cilic o Krajinovic

La partita è iniziata con oltre 40 minuti di ritardo a causa della pioggia ed è poi stato interrotto anche al sesto game del secondo set, sempre per lo stesso motivo. «Di nuovo in finale al Queen’s, è incredibile, sono molto contento», ha detto Berrettini al termine della partita. «È stata molto dura, c’è stata anche l’interruzione. Ho avuto tante occasioni, forse ho giocato la miglior partita al Queen’s e sono convinto ora di poter fare bene in finale». Adesso Berrettini aspetta il vincente tra Marin Cilic e Filip Krajinovic. Il tennista romano ha vinto 19 degli ultimi 20 match giocati sull’erba. Su questa superficie non perde sull’erba dalla finale di Wimbledon 2021: in quell’occasione era stato battuto da Novak Djokovic.

« » « »

Divertente fuoriprogramma Durante l’intervista a bordo campo al termine della gara, quando Berrettini ha risposto con un sorriso a una proposta di matrimonio: «Sposami? Fammici pensare… », la battuta del tennista azzurro.