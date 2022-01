Tennis, il no vax Djokovic rischia di non entrare in Australia

Novax Djokovic. Lo chiamano così i suoi detrattori, non tanto per le prestazioni in campo (impossibile) quanto per le sue posizioni no vax. Nole, il campionissimo serbo, spesso nell’occhio del ciclone da inizio pandemia, è tornato a far parlare di sé ieri, quando tramite Instagram ha annunciato la sua partenza per l’Australia, dove potrà partecipare al primo Slam della stagione grazie a un’esenzione medica, essendo in vigore l’obbligo vaccinale per i tennisti del tabellone. Un lasciapassare “ad personam” che ha creato grandissimo imbarazzo e che sta facendo discutere. Non solo il mondo del tennis. In attesa di chiarimenti, le autorità australiane hanno comunicato che non è certo che il nove volte vincitore dell’Australian Open possa entrare nel Paese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novak Djokovic (@djokernole)

Djokovic, le parole delle autorità australiane

«Sarebbe utile se Djokovic spiegasse i motivi per cui ha ricevuto l’esenzione medica. Sta a lui decidere se dirlo o no pubblicamente, sarebbe apprezzabile se lo facesse, perché è l’unica persona che può parlarne», ha detto Craig Tiley, direttore degli Australian Open. «Attendiamo prove a sostegno della deroga. Se saranno insufficienti, allora Djokovic non sarà trattato in modo diverso dagli altri e tornerà a casa con il primo aereo», ha affermato il primo ministro Scott Morrison. Così la ministra dell’Interno, Karen Andrews: «Chiunque cerchi di entrare in Australia deve rispettare i nostri severi requisiti di frontiera». Il governo dello Stato di Victoria e Tennis Australia possono permettere a un tennista non vaccinato di giocare: il tal caso sarà il governo del Commonwealth a verificare i requisiti al confine, ha spiegato.

Djokovic, lo Slam nella città del lockdown più lungo

«Penso che se fossi stato io a non essere vaccinato non avrei avuto un’esenzione. Ma complimenti a lui per aver ottenuto il permesso di venire qui e di giocare», ha detto in conferenza stampa Jamie Murray, ex numero 1 della classifica del doppio e fratello di Andy. Djokovic si è attirato le ire di molti, colleghi inclusi. In tanti, soprattutto sportivi e giornalisti, chiedono ai tennisti che se lo troveranno contro di rifiutarsi di scendere in campo. Una situazione imbarazzante, di sicuro. Ancora di più se si considera che l’Australia, nonostante le misure stringenti, viaggia sui 50mila nuovi positivi al giorno e che Melbourne, la città dell’Australian Open, ha vissuto il lockdown più lungo al mondo (262 giorni).