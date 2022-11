Next Gen ATP Finals di tennis: format, tabellone e italiani in gara

Su il sipario sulle Next Gen ATP Finals. Al PalaLido di Milano, fino a sabato 12 novembre, gli otto migliori tennisti Under 21 del circuito maschile. Tre gli italiani in gara, tra cui Lorenzo Musetti. Assente il numero uno al mondo spagnolo Carlos Alcaraz, vincitore lo scorso anno, che parteciperà alle Nitto ATP Finals di Torino in partenza domenica. Forfait anche per il danese Holger Rune, fresco campione di Parigi Bercy, che ha rinunciato proprio per le fatiche transalpine contro Novak Djokovic. Al suo posto ci sarà Matteo Arnaldi. Tutte le partite saranno in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis oltre che in chiaro su Supertennis. Visione disponibile anche in streaming su SkyGo, Now Tv e SupertennisX. Ecco una guida con tutto quello che bisogna sapere sulle Next Gen ATP Finals.

Netx Gen ATP Finals, format e tabellone del torneo di tennis su Sky Sport e Supertennis

Gli otto tennisti in gara e le partite di oggi 8 novembre 2022

Differentemente dal consueto tabellone a eliminazione diretta, la prima fase del torneo si articola in due raggruppamenti (rosso e blu) da quattro giocatori. Al termine del round robin all’italiana, in cui ciascun tennista affronterà i suoi tre avversari, i primi due classificati giocheranno le semifinali incrociate di venerdì 11 novembre. Il primo del gruppo rosso se la vedrà con il secondo del gruppo blu e viceversa prima della finalissima di sabato 12. Nel raggruppamento rosso, oltre a Lorenzo Musetti, ci saranno lo svizzero Dominic Stricker (numero 111, classe 2002), il taiwanese Chun Hsin Tseng (numero 90 ATP, classe 2001) e il britannico Jack Draper, 20enne numero 40 al mondo. Nel blu gli italiani Francesco Passaro e Matteo Arnaldi, rispettivamente numero 119 e 134 del ranking. Con loro l’americano Brandon Nakashima, numero 49 al mondo classe 2001, e il ceco numero 74 Jiri Lehecka.

Oggi 8 novembre in apertura ci saranno Passaro e Lehecka, che scenderanno in campo alle ore 14. A seguire, comunque non prima delle ore 15.30, toccherà a Lorenzo Musetti, che affronterà Tseng. Entrambi i match della sessione diurna saranno in diretta su Supertennis e su Sky Sport Uno. In serata, alle 19.30 sarà la volta del terzo italiano in gara Arnaldi che sarà opposto a Nakashima. A seguire, non prima delle 21, l’unico match senza un giocatore tricolore in campo. Ad affrontarsi infatti lo svizzero Stricker e il britannico Draper.

LEGGI ANCHE: Non solo Sinner e Musetti, chi sono gli astri nascenti del tennis italiano

Le regole diverse dal circuito e gli italiani in gara

Novità anche per quanto riguarda alcune regole del gioco. Si giocherà al meglio dei cinque set e per vincere ciascun parziale basteranno quattro game (tiebreak sul 3-3). Differente anche il caso del Deuce, dato che sul 40-40 non si andrà ai vantaggi ma si giocherà il killer point. Lo shot clock – tempo fra un punto e l’altro – sarà solo di 15 secondi se chi serve mette a segno un ace o una prima vincente oppure compie un doppio fallo. Novità anche in termini di cambio campo. I giocatori invertiranno le posizioni soltanto dopo tre game e alla fine del set, mentre resteranno ai loro posti dopo il primo gioco. Più rapida anche la pausa alla fine di ogni parziale, che sarà di 90 secondi rispetto ai due minuti tradizionali.

Riflettori puntati ovviamente sui tre italiani e in particolar modo su Lorenzo Musetti. Numero 23 al mondo, è infatti reduce dai quarti di finale di Parigi Bercy dove si è arreso soltanto di fronte all’ex numero uno al mondo Novak Djokovic. Oltre ai sette titoli juniores, tra cui un Australian Open nel 2019, vanta anche due titoli ATP nel circuito maggiore. Quest’anno si è aggiudicato infatti l’ATP 250 di Napoli con la vittoria contro Matteo Berrettini e soprattutto il 500 di Amburgo battendo in finale il numero uno Carlos Alcaraz. In campo anche Francesco Passaro, attualmente al best ranking in carriera con il 119esimo posto. Proprio quest’anno ha esordito nel circuito maggiore agli Internazionali BNL d’Italia perdendo dal cileno Garin. A luglio ha vinto il primo titolo Challenger a Trieste. Matteo Arnaldi invece, presente grazie alla rinuncia di Rune, nel 2022 ha vinto il Challenger di Francavilla al mare.