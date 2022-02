Tennis, i migliori accessori hi-tech dagli smartwatch alle app

Matteo Berrettini al sesto posto del ranking Atp mondiale, Jannik Sinner a ridosso dei migliori dieci. L’Italia del tennis sta vivendo un periodo d’oro, che fa tornare alla memoria le imprese di Panatta e Bertolucci. Non sorprende dunque che anche l’attenzione del pubblico stia crescendo, portando a uno sviluppo dell’intero movimento. Per iniziare a giocare occorrono ovviamente una racchetta e alcune palline, oltre agli indumenti adatti, ma non sono gli unici gadget sul mercato. Anche il settore hi-tech strizza l’occhio al tennis, offrendo accessori in grado di migliorare il proprio gioco o anche solo di ampliare il divertimento in campo. Ecco quali comprare secondo Wired, dagli smartwatch alle app.

Smartwatch e app, i migliori gadget hi-tech per giocare a tennis

1. Amazfit GTS 2, parametri vitali sempre sotto controllo

L’attività sportiva oggi non può prescindere da uno smartwatch. Gli orologi intelligenti infatti consentono di monitorare la frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno nel sangue, garantendo una precisa registrazione del proprio organismo allo stress fisico. Fra i migliori secondo Wired c’è Amazfit GTS 2, un modello economico che però fornisce le informazioni giuste per tutti coloro che intendono approcciarsi al tennis e allo sport in generale. Il software offre 90 modalità sportive integrate e tre gigabyte di memoria musicale, per non doversi separare mai dai propri brani preferiti. Ottima la batteria, che garantisce una longevità di 7 ore prima di scaricarsi. Il prezzo su Amazon è di 149,99 euro.

2. Apple Watch, l’orologio smart che consiglia i colpi

Economico e di buona qualità, Amazfit consente di analizzare i parametri vitali del proprio fisico, ma non di adattarli al tennis. Per farlo occorre un Apple Watch, l’orologio intelligente della casa di Cupertino. Grazie a varie applicazioni, tra cui Tenniskeeper e Tennis Plus, è possibile avere informazioni precise sui movimenti da seguire in campo, dati attendibili sulla velocità dei colpi e persino un’analisi del movimento del polso durante la rotazione della racchetta. È l’ideale per migliorare il proprio gioco passo dopo passo anche autonomamente, senza dover ricorrere a lezioni con un coach specializzato. Le app sono gratis, ma per un Apple Watch bisogna spendere almeno 299 euro (prezzo della versione SE).

3. Swingvision AI e GoPro, intelligenza artificiale al servizio del tennis

Grande innovazione dell’ultimo decennio, l’intelligenza artificiale è ormai entrata a pieno regime nella vita quotidiana di tutti. Dagli smartphone alla domotica, passando per le automobili e i computer, ogni azione entra in contatto con l’IA. Per gli amanti del tennis c’è l’app Swingvision AI che utilizza gli algoritmi di riconoscimento delle immagini per analizzare gli allenamenti e suggerire strategie di vittoria, movimento sul campo di gioco e persino colpi da eseguire per battere il proprio avversario. Registrando i video con uno smartphone, o ancora meglio con una GoPro, è in grado di effettuare i calcoli in tempo reale e servirli sul display del proprio device mobile. Il prezzo di una buon action cam parte da 269 euro, mentre l’app è disponibile sugli store gratuitamente.

4. Powershot Tennis smash, il compagno di gioco robotico

Non è sempre facile trovare compagnia per un allenamento o per una partitella amatoriale. In assenza di uno sparring partner, è possibile rivolgersi alla tecnologia per emulare un vero incontro. Lo sparapalline Powershot Tennis smash è in questo senso uno degli accessori migliori che ci sono sul mercato, ideale per allenarsi con la racchetta anche in un campo privato. Ha un’autonomia di 5 ore e inoltre è possibile controllarlo a distanza tramite lo smartphone, impostando persino le caratteristiche del lancio desiderato. Slice o top, ogni effetto è disponibile. Il prezzo non è accessibile, dato che su Amazon costa 1495 euro.

5. Tennibot T3, il raccattapalle hi-tech

Uno dei compiti più noiosi e fastidiosi arriva alla fine, quando occorre raccogliere le palline per mettere tutto in borsa e andare sotto la doccia. Girare per il campo e prenderle una per una non è piacevole, ma la tecnologia viene in aiuto anche stavolta. Su Amazon è disponibile Tennibot T3, gadget che pattuglia il perimetro di gioco e riporta alla base tutte le palline che trova sul suo cammino. Non è così veloce come un vero raccattapalle, ma è indubbiamente un ottimo alleato. Il prezzo è di 800 euro, ma attualmente gli ordini sono bloccati per alcuni ritardi nella produzione.

We're excited to share that Tennibot has won the 2021 European Product Design "Top Design Award"! EPDA is a world-renowned design award meant to recognize innovative and well-thought-out products. Tennibot was selected alongside many other amazing companies such as HP & Maserati. pic.twitter.com/h3rqj03i9x — Tennibot (@tennibot) September 24, 2021

6. Bushnell Velocity speedy gun, l’autovelox del tennis

Il servizio dei migliori tennisti al mondo viaggia anche oltre i 200 chilometri orari. Matteo Berrettini, ma anche Medvedev o Zverev, fanno della battuta uno dei punti di forza. Sebbene la velocità sia solo uno degli aspetti importanti per iniziare bene uno scambio, probabilmente avete voglia di sapere quanta potenza risiede nel vostro braccio. Per farlo occorrono gli attrezzi giusti e, secondo Wired, non c’è niente di meglio del Bushnell Velocity speedy gun. Disponibile su Amazon al prezzo di 225,86 euro, è facile da usare grazie all’impugnatura ergonomica e un grande display Lcd. È l’ideale per il tennis e il baseball, dato che misura con grande precisione le velocità comprese fra 10 e 100 miglia orarie (160 km/h).