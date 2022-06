Tennis, trionfo bis di Berrettini al Queen’s

Secondo titolo consecutivo dopo Stoccarda e secondo di fila al Queen’s per Matteo Berrettini. Il tennista romano ha infatti vinto il torneo britannico battendo in finale il serbo Filip Krajinović in due set, con il punteggio di 7-5, 6-4 in un’ora e mezza di gioco.

Berrettini, secondo successo nel giro di una settimana

Berrettini ha giocato una partita quasi perfetta di Berrettini, perdendo soltanto un turno in battuta. Appena una settimana fa aveva vinto il Boss Open di Stoccarda (ATP Tour 250), al rientro dopo essere stato fermo per tre mesi a causa di un’operazione alla mano. Ben più prestigioso il Queen’s Club Championships, che fa parte del circuito ATP Tour 500. Con questa vittoria il tennista azzurro si aggiunge a McEnroe, Becker, Lendl, Hewitt e Murray (tutti ex numeri 1 al mondo) nella lista dei tennisti capaci di vincere il Queen’s per due volte consecutive.

Berrettini, nell’Era Open è quinto come percentuale di vittorie sull’erba

Adesso all’orizzonte c’è Wimbledon, lo Slam dove l’anno scorso Berrettini è arrivato in finale, arrendendosi solo al cospetto del fenomeno Novak Djokovic, uno dei più grandi di sempre. Il torneo londinese, che come il Queen’s si gioca sull’erba, inizia il 27 giugno. Considerando l’Era Open, Berrettini vanta il quinto posto assoluto come percentuale di successi sui prati: lo precedono solo Federer, McEnroe, Djokovic e Laver, e dietro a lui ci sono campioni che hanno scritto la storia di questo sport, come come Sampras, Connors, Murray e Becker.

Berrettini, fuori dalla top 10 nonostante la vittoria di Londra

«Dopo la lunga assenza ho ripreso a giocare a Stoccarda e non mi sentivo al meglio, però ho vinto. Sono italiano, ci lamentiamo sempre… Ma ora non mi lamento più. L’ultima cosa che mi sarei aspettato era tornare a vincere al Queen’s. Non voglio piangere, ma gran parte di questo lavoro è merito del mio team lo dedico a loro», ha detto Berrettini al termine della gara. Nonostante la vittoria di Londra, uscirà però dalla top 10 del ranking ATP da domani. L’azzurro è stato infatti scavalcato dal polacco Hurkacz, che in finale ad Halle affronterà Medvedev. Krajinovic, invece, ha già guadagnato 17 posizioni ed è virtualmente numero 31 al mondo.