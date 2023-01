Australian Open, decimo trionfo per Djokovic

Grande assente della scorsa edizione perché sprovvisto di vaccino anti-Covid, Novak Djokovic ha vinto il decimo Australian Open della carriera regolando Stefanos Tsitsipas in tre set: 6-3, 7-6, 7-6 in due ore e 56 minuti di gioco. Djokovic arriva così a quota 22 Slam, come Rafa Nadal, l’unico altro tennista nella storia capace di vincere lo stesso torneo del più importante circuito, nel suo caso il Roland Garros di Parigi.

Nole torna anche al vertice della classifica ATP

In un colpo solo, Djokovic vince il decimo Australian Open, raggiunge come detto Nadal a quota 22 Slam (nessuno come loro) e torna al vertice del ranking ATP, dopo esserne stato spodestato per le sue scelte no vax: con 374 settimane da numero uno, supererà anche Steffi Graf diventando il giocatore per più tempo sul trono della racchetta. Tsistipas dovrà invece aspettare ancora prima di conquistare il suo primo Slam: era alla seconda finale, dopo quella raggiunta al Roland Garros di Parigi nel 2021.

Al match non ha assistito il padre di Djokovic, Srdjan, che dopo il quarto di finale vinto dal figlio contro il russo Andrej Rublev si era fatto fotografare insieme a dei sostenitori di Vladimir Putin all’esterno della Rod Laver Arena. Dopo che le immagini avevano fatto il giro del web, provocando indignazione (agli spettatori è tra l’altro vietato esibire bandiere russe o bielorusse durante il torneo), Srdjan Djokovic si era tirato fuori, annunciando la sua assenza in tribuna durante la semifinale.

Nel torneo femminile la vittoria di Sabalenka

A prevalere nel torneo femminile era stata ieri Aryna Sabalenka, al primo titolo dello Slam. La tennista bielorussa ha superato in rimonta la kazaka Elena Rybakina (che aveva conquistato l’ultimo Wimbledon) con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4.