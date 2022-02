Moda, vita basse e minigonne: i trend della prossima primavera

Manca ancora un po’ all’inizio della bella stagione ma, quando si tratta di moda, non è mai troppo tardi per iniziare anche solo a immaginare le tendenze che si imporranno da qui ai mesi a venire, tra social e sfilate. Ad aprire le danze ci hanno pensato, a settembre, i designer delle grandi maison che, in occasione dei défilé della settimana della moda, tra New York, Parigi, Milano e Londra, hanno proposto ricche linee primavera/estate e pezzi su cui i trend forecaster hanno scommesso a occhi chiusi. Dalle minigonne striminzite alle tinte fluo, passando per i jeans a vita bassa e le gonne a pieghe, il pacchetto di trend che potrebbero monopolizzare il nostro guardaroba e influenzare le nostre scelte in fatto di shopping è un mix di leggerezza, nostalgia e spensieratezza. Perfettamente in linea con il mood della stagione primaverile, pronta a tingersi di colori pastello e abiti dalla texture quasi impercettibile.

I 14 trend che conquisteranno i fashion victim in primavera

Bentornata vita bassa

Da Beverly Hills 90210 a oggi, i mom jeans non sono mai passati davvero di moda. Pur apparendo e scomparendo dalle collezioni a intermittenza, sono sempre stati considerati un passepartout a cui è impossibile rinunciare. Eppure pare che il loro primato, stavolta, sia in pericolo. Sull’egemonia che hanno conquistato negli ultimi dieci anni, infatti, si staglia nuovamente l’ombra del modello low rise e della vita bassa. Stilisti come Versace e Tom Ford ne hanno realizzato diversi modelli, con tagli sartoriali che li rendono sicuramente più raffinati rispetto alle reminiscenze adolescenziali o alle idee del fast fashion ma non rinunciano alla pancia scoperta. Come se fossimo ancora negli Anni 2000.

Eleganza tra le pieghe

Una delle tendenze più democratiche uscite dal giro di passerelle del campionario primavera/estata è, sicuramente, quella della gonne a pieghe. Ispirate alle mini indossate dalle tenniste durante gli allenamenti o le partite, puntano su una lunghezza midi e su stampe e colori variegatissimi: dalla tinta unita alla fantasia più stravagante, se abbinato con un cardigan leggero o una bralette, diventa un outfit eclettico ed estremamente comodo.

Effetto metallico

Per ottenere un effetto luminoso senza coprirsi di strass e paillettes, basta aggiungere al proprio look un dettaglio metallico. Una versione più adulta e contemporanea del luccichio, declinata prevalentemente nei toni dell’oro e dell’argento su completi giacca e pantalone o lunghi abiti dalla silhouette sinuosa e impalpabile. Proprio come quelli disegnati da Fendi e Khaite.

Veli su veli

I tessuti velati sono arrivati per restare. E soprattuto per far cadere nel dimenticatoio le tute che, per due anni, abbiamo indossato tra le quattro pareti di casa quasi come un’uniforme. Stoffe perfette per le temperature primaverili, sono così versatili da poter essere indossate in abbinamento a un jeans e una bralette coordinata, combinazione ideale per un look da giorno, o da sole, in purezza, per una mise da sera che permetta di osare senza esagerare.

Super minigonne

Il revival degli Anni ’90 raggiunge il suo culmine con il ritorno in pista delle minigonne. Prada, Dior e Versace ne propongono modelli multicolor e optical che arrivano a metà coscia e, talvolta, lasciano scoperto anche qualche centimetro in più. Per le teenager affascinate da un’estetica che non hanno avuto modo di vivere sulla pelle e per le nostalgiche che, con un capo d’abbigliamento, ritornano all’adolescenza.

Un completo bianco è per sempre

Lo smartworking potrebbe aver determinato la graduale scomparsa dai radar dei completi eleganti da ufficio per lasciare spazio ad articoli di loungewear sofisticati ma pratici. Quel tempo è finito e i tailleur sono pronti a riprendersi il loro posto nel fashion system. Il bianco ritorna insistente sulle passerelle, abbracciando tutte le sue sfumature. Nulla di piatto o noioso all’orizzonte: a ravvivarlo ci pensano dettagli più curiosi come lacci in vita, spalle importanti e bottoni gioiello.

Irrinunciabili collant

Quando arriva il caldo, i collant finiscono quasi immediatamente negli scatoloni della roba invernale, sul fondo dell’armadio. Tuttavia, gli stilisti non demordono e provano a incuriosire le fashion victim con alternative leggere e ricche di ricami. Un’opzione chic che non impone di sudare sette camicie in nome della moda.

Dieci, cento, mille laccetti

Come i low rise e la minigonna, il top con i laccetti si inserisce nel gusto Y2K che tanto sta spopolando su TikTok. Che sia sportivo, in tessuto tecnico o cotone, oppure più sofisticato, in seta, come parte superiore di un abito, ha tutte le carte in regola per diventare uno dei must della stagione estiva. Da accoppiare a un pantalone cargo o a una gonna pantalone.

Giallo fluo come se piovesse

Se siete fan delle nuance più soft, questo non è affatto il trend giusto per voi. Accanto al verde acceso, sdoganato da Bottega Veneta, pare proprio che il giallo fluo sia candidato a diventare uno dei colori di punta delle collezioni primaverili ed estive. Carico, energico, intenso: potrebbe diventare un ottimo veicolo di autostima.

Passione crochet

Ritornata sulla cresta dell’onda nel 2021, il crochet non sparisce nel 2022. Anzi: si ripropone in chiave più elaborata sotto forma di top, gilet, pantaloni e borse in tessuti diversi dalla normale lana e decisamente più adatti a contesti formali o party. Come un red carpet.

Intramontabile cut out

Non si tratta, neppure in questo caso, di una nuova tendenza. Il cut out resiste, ormai, da qualche tempo, nonostante le rimostranze iniziali di pubblico e addetti ai lavori. Michael Kors, Christian Siriano e Jonathan Simkhai continuano a mettere in passerella abiti che lasciano intravedere, in maniera sempre molto discreta, lembi di pelle sparsi, con scollature che esaltano il décolleté e tagli glamour e senza tempo.

Il trionfo della femminilità

Il look androgino è pronto a uscire di scena o, perlomeno, a lasciare spazio al centro del palco allo stile iperfemminile, bistrattato e, spesso, inquadrato in maniera errata. Per l’estate in arrivo, largo a tessuti schiumosi, colori pastello e design giocosi. Per il minimal c’è sempre tempo.

La nuova faccia dell’intimo

Potrebbe sembrare assurdo, eppure non lo è. Da Tom Ford a Ganni, passando per Fendi, la rivisitazione dell’intimo come capospalla da indossare in sostituzione di una t-shirt o di una camicia sotto un blazer o un trench non è più una fantasia di uno stilista un po’ troppo estroso. Il segreto è muoversi nei limiti ed evitare l’eccesso.

Addio pochette

Le mini bag che tanto avevano conquistato il cuore delle influencer nel 2021 hanno perso il loro appeal e le borse grandi, spaziose, quasi simili a valigie reclamano con insistenza il proprio ruolo e la considerazione del fashion system. Ottima notizia per chi, in quelle pochette, non riusciva proprio a far entrare tutto l’essenziale.