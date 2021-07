Tendenze make-up estate 2021: Nude e Glam

Dalle passerelle alla strada, passando per i guru di Instagram tante sono le ispirazioni che dettano le tendenze dell’estate 2021 in quanto a make-up. Sappiamo bene che anche il trucco è un potente mezzo di comunicazione e di espressione della propria personalità. Nude e Glam sono tra le tendenze più scelte per questa stagione.

Quali sono le tendenze make-up per l’estate 2021

Il Nude look

Less is more. Ecco il mantra di questa tendenza estiva. Un make-up ton sur ton elegantissimo: i colori sono caldi e leggermente speziati, occhi, labbra e guance, infatti, si tingono delle stesse nuance. Una rivisitazione del trucco naturale, quasi invisibile ma tra i più difficili da ottenere. Per l’estate 2021, infatti, il makeup-no-makeup si intensifica, colorando il viso con pennellate color pesca, beige o rosate. Nell’immagine di apertura Summer Dune, limited edition dedicata alla magia delle dune, tra terra e cielo, una promessa di evasione, un panorama sorprendente che cambia col vento. Una collezione make-up estiva e naturalmente femminile, concepita dal direttore creativo e dell’Immagine del Make-Up Dior Peter Philips. La pelle è in primo piano e la texture deve apparire perfetta, scegliendo la giusta tonalità di base, che deve essere il più naturale possibile, con un finish opaco per un’allure radiosa. Il primer e fondotinta dall’effetto seconda pelle sono quindi fondamentali. Il trucco è curatissimo anche se non sembra.

La collezione Blooming Dream di Wakeup Cosmetics Milano è perfetta per ricreare quel trucco vedo non vedo di cui abbiamo appena parlato. Colori naturali e finish scintillanti, per creare look freschi, ricchi di vibrazioni positive. Un piccolo trucco: per una tenuta ottimale, come primo step va applicato il primer occhi sulle palpebre. Per un effetto più vibrante e intenso, stendere poi gli ombretti direttamente con il polpastrello, mixando tonalità e finish per look sempre diversi e originali.

Il Glam look

Luminoso e scintillante, Il secondo trend focalizza l’attenzione sugli occhi. Il look è glamour e privilegia per occhi e labbra le tonalità metallizzate con un finish decisamente sofisticato.

Uno dei make-up più amati da Chiara Ferragni e dal suo make-up artist personale Manuele Mameli. Un’ispirazione Seventies ma in versione più leggera, il trucco Glam ama le sovrapposizioni di texture, e vede protagonista l’ombretto, che è sfumato, iridescente e satinato dall’effetto tridimensionale, che illumina lo sguardo. Fondamentale il primer, che rinforza e riveste le ciglia, valorizzate da un mascara intenso nero che dona profondità allo sguardo.

Non possono poi mancare un gloss per occhi, per l’effetto finale glow e un illuminante da applicare assieme alla terra, perfetto il duo di NARS Summer Solstice Cheek, che dona quel look estivo baciato dal sole, da spennellare sapientemente nei punti giusti in modo da ottenere un viso perfettamente illuminato. Le sopracciglia, invece hanno un aspetto infoltito e ordinato ma molto molto naturale. per scintillanti sere d’estate.