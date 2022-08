Temptation Island, Roberto Ranieri è diventato papà

Si chiamerà Riccardo e sarà la gioia di Roberto Ranieri e Floriana de Maria. Pesa oltre 3,8 chili il piccolo nato nel giorno di San Lorenzo. Il padre, Roberto Ranieri, aveva partecipato all’edizione di Temptation Island nel 2016 con la fidanzata Valeria. Poi, durante il reality, i due si erano lasciati. Infatti, durante il programma, il giovane era stato sedotto da una tentatrice e, al confronto al falò, la donna aveva deciso di lasciarlo. Le loro strade non si sono più incrociate da allora.

Temptation Island, lieto evento per Roberto Ranieri e Floriana De Maria

Roberto Ranieri oggi ha una nuova compagna, Floriana, che gli ha dato un figlio. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo ufficiale di Instagram del giovane, ma anche la mamma ha pubblicato una storia con delle foto del piccolo appena venuto al mondo. Il parto è avvenuto nella notte di San Lorenzo, alle ore 23:15. Da qui la descrizione del piccolo da parte dei genitori come «la stella cadente più bella». Roberto ha assistito al parto e lo ha dichiarato sui social. Per lui «è stato qualcosa di incredibile».

I fan hanno accolto con una valanga di commenti il nuovo arrivato, facendo le congratulazioni ai neo genitori.

Roberto Ranieri, chi è

Roberto è balzato alle cronache come concorrente di Temptation Island nel 2016. In quel momento, il ragazzo partecipava con Valeria Vassallo, la sua fidanzata di allora. I due stavano insieme da 7 anni prima del reality. Dopo il naufragio della coppia, Roberto aveva ritrovato l’amore in Martina La Rocca.

Anche questa volta – ma senza reality – la coppia era scoppiata, ma solo dopo poco tempo. Nel 2020 Roberto si fidanza con Floriana, la sua attuale fidanzata, da cui ha avuto un figlio. Per Roberto si tratta della prima volta come padre. Floriana aveva mostrato la dolce attesa sui social.