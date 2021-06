Al via mercoledì 30 giugno, alle 21.25, su Canale 5 la nona edizione di Temptation Island. Filippo Bisciglia torna al timone del reality dove sei coppie di fidanzati e conviventi, alle prese con relazioni e rapporti affaticati dalla quotidianità e da problemi di intesa, decidono di mettere alla prova il loro amore, sottoponendolo al rischio della tentazione.

Temptation Island: In cosa consiste il programma

Separati per 21 giorni in due villaggi del Is Morus Relais di Cagliari, le coppie saranno affiancate da 25 tentatori e tentatrici (12 donne e 13 uomini, suddivisi nei resort). Il loro ruolo sarà quello di accompagnare i concorrenti nel percorso, facendoli riflettere sulle loro storie e sul futuro che si immaginano possano avere. Parallelamente, però, agiranno anche come potenziali elementi di disturbo, instillando dubbi e ripensamenti tra i concorrenti. Ad aggiungere pepe alle dinamiche, i momenti di confronto e discussione dei due gruppi, arricchiti dalla visione di filmati che mostrano l’esperienza in solitaria dei rispettivi partner e da rivelazioni in grado di rafforzare o distruggere equilibri già delicatissimi.

Temptation Island: Dove e quando si può guardare

Oltre che in tv su Canale 5 alle 21.25, la puntata può essere guardata in diretta streaming su Mediaset Infinity e Witty Tv. Occhio alla programmazione: dopo la puntata di apertura, in onda mercoledì 30 giugno, Temptation Island si sposterà al lunedì, sempre in prima serata, diventando l’apripista della palinsesto settimanale di Mediaset. In programma, probabilmente, anche le repliche: trasmesse, in genere, il giorno successivo alla messa in onda su La5.

Temptation Island: Le sei coppie protagoniste

Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico: queste le sei coppie che parteciperanno al gioco. Conosciamole meglio.

Manuela e Stefano

Rispettivamente 30 e 31 anni, Stefano e Manuela stanno insieme da 4 anni e mezzo. Cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici di Rimini lui, barista lei, hanno deciso di partecipare al programma per risolvere un grosso problema di fiducia. A scrivere è stata Manuela che, dopo una serie di tradimenti, non riesce più a fidarsi del fidanzato. Questa potrebbe essere l’occasione per chiarirsi le idee e ritornare a viaggiare allo stesso ritmo.

Valentina e Tommaso

Valentina e Tommaso vivono insieme dal 2019 a Roma. Lei ha 40 anni, fa l’hostess e ha alle spalle un matrimonio finito nel 2016. Lui, invece, ha appena 21 anni e, dopo il diploma alla Marymount International School, sta facendo gli esami per diventare istruttore professionista di snowboard. Quello che li ha spinti a scrivere alla redazione di Temptation Island è l’eccessiva gelosia del ragazzo, innamorato a tal punto della compagna da avere una costante paura di perderla. Riuscirà a imparare a fidarsi di più di lei grazie al reality?

Claudia e Ste

Claudia e Ste vivono insieme da 4 anni e mezzo, quasi dall’inizio della loro storia, a Falconara Marittima, in provincia di Ancona. Dopo la proposta di matrimonio nel 2018, nel 2020 si sarebbero dovuti sposare ma, causa Covid, sono stati obbligati a rimandare tutto al 7 agosto 2021. Il lockdown ha appesantito le cose tra i due: Claudia non sente più il compagno presente come prima, lo vede cambiato e teme per l’avvicinarsi del matrimonio. Partecipano a Temptation Island per sciogliere tutti i dubbi e affrontare le nozze con una mentalità diversa e più serena.

Jessica e Alessandro

Jessica, impiegata 34enne, è fidanzata con il 28enne Alessandro, impiegato nell’azienda di famiglia, da 7 anni. La convivenza pare non aver fatto bene al rapporto. Jessica accusa il compagno di essere diventato noioso, trasformandosi in un coinquilino che pare non darle più attenzioni. Hanno deciso di mettersi in gioco per capire se il loro rapporto è arrivato al capolinea o può essere salvato.

Natascia e Alessio

L’estetista 31enne Natascia è fidanzata con l’operaio 24enne Alessio da due anni. Si sono rivolti a Temptation Island per risolvere i grossi problemi di comunicazione che hanno tolto serenità al rapporto, tra la mancanza di fiducia di Alessio nei confronti di Natascia e la sua eccessiva gelosia, spesso manifestata attraverso pesanti giudizi sul modo di vestirsi e di comportarsi della ragazza.

Floriana e Federico

I palermitani Floriana e Federico, rispettivamente 21 e 34 anni, sono fidanzati da due anni e convivono. La loro partecipazione al reality nasce dal desiderio di capire se si amano ancora e se sono ancora compatibili. Più che avvicinarli, infatti, la decisione di andare a vivere sotto lo stesso tetto pare averli allontanati: trascorrono due vite diverse, hanno orari incompatibili e sembrano non intendersi più. La scelta di costruire o meno una famiglia e un futuro insieme dipende da come si concluderà la loro avventura televisiva.