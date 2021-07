Temptation Island, Stefano e Manuela sempre più in crisi: anticipazioni sull’ultima puntata stasera 27 luglio su Canale5

L’appuntamento settimanale con Temptation Island è arrivato alle battute finali e nella puntata in onda stasera, martedì 27 luglio 2021, alle 21.25 su Canale 5, scopriremo il destino delle coppie rimaste in gara. Gli ultimi protagonisti, faccia a faccia nel falò di confronto definitivo, capiranno se proseguire la relazione o interromperla e ritornare a casa separati.

Temptation Island: Le anticipazioni dell’ultima puntata in onda stasera, martedì 27 luglio 2021, alle 21.25 su Canale 5

Temptation Island: è l’ora della verità per le ultime coppie in gara

Mentre Floriana e Federico, dopo una serie di incontri disastrosi, hanno deciso di darsi un’altra chance e Jessica e Alessandro hanno scelto di interrompere la frequentazione, ripiegando sui tentatori Davide e Carlotta, per gli altri concorrenti in gioco (Manuela e Stefano, Natascia e Alessio) è arrivato il momento di fare un bilancio dell’esperienza e stabilirne l’epilogo. Manuela e Stefano stanno vivendo una crisi a tutti gli effetti: entrambi, ormai distanti, sono sempre più vicini ai single Luciano e Federica, coi quali sembrano aver trovato una particolare affinità mentale e fisica. La ragazza lamenta da settimane di essere stufa della piega che ha preso la sua vita, legata a una persona che sembra non apprezzarla e che, più volte, durante il programma, le ha rivolto appellativi molto poco carini. Per parte sua, Stefano, davanti alle immagini della compagna in lacrime, consolata dal tentatore, ha perso la calma, destabilizzato da una situazione che non immaginava di poter vedere. Tanti problemi e fraintendimenti irrisolti anche nella storia tra Natascia e Alessio: mentre lui non ha legato con nessuna ragazza del villaggio, confessando a più riprese il sentimento che lo lega alla fidanzata e dalla quale è rimasto particolarmente deluso durante l’esperienza nel reality, Natascia non ha avuto le stesse accortezze e ha stretto un certo feeling con Samuele, incurante delle reazioni del partner ai filmati che gli sarebbero stati mostrati. Le ultime riflessioni di Alessio fanno pensare a una fine imminente ma venire a conoscenza del desiderio della fidanzata di preservare il rapporto, nonostante la difficoltà nel perdonargli alcuni errori del passato, potrebbe fargli cambiare idea. Usciranno dal programma insieme? Riusciranno a ripartire da zero o si lanceranno in altre storie? Il web non riserva alcuna anticipazione in merito, tocca attendere la messa in onda.

Temptation Island: Uno sguardo al futuro

Per i più curiosi, anche la decima edizione si concluderà con una sorta di salto nel tempo, mostrando tutte e sei le coppie un mese dopo la fine della trasmissione. Con una serie di interviste e brevi clip, scopriremo come e se si sono evolute le relazioni, quali continuano, quali si sono concluse, i progetti e i buoni propositi dei concorrenti rispetto al futuro. Da fidanzati o da single.