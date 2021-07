Temptation Island, lunedì 26 luglio 2021: La penultima puntata su Canale 5, quali sono le coppie in crisi

La decima edizione di Temptation Island, il docu-reality targato Mediaset che mette alla prova le relazioni di sei coppie di concorrenti in gara, è arrivato al momento clou. Stasera, lunedì 26 luglio 2021, alle 21.25, su Canale 5, andrà in onda il penultimo appuntamento. Che, a giudicare dagli spoiler diffusi sul web, sarà ricco di sorprese e colpi di scena.

Temptation Island: Le anticipazioni della penultima puntata in onda stasera, lunedì 26 luglio 2021, alle 21.25 su Canale 5

Temptation Island: Ultimo confronto tra Federico e Floriana e nuovi falò

La puntata ritornerà su uno dei momenti chiave della scorsa settimana: il falò di confronto tra Federico e Floriana e la decisione della ragazza di lasciare il compagno e ritornare a casa da sola. Floriana si è detta delusa dalle attenzioni rivolte alla single Vincenza da quella che credeva potesse essere la persona con cui costruire un futuro. Una scelta che sembra non convincere il siciliano che, nel tentativo di ottenere un’altra chance dall’ex fidanzata, ha chiesto un nuovo incontro. Floriana accetterà la richiesta o rimarrà salda sulle sue posizioni? Nel frattempo, il conduttore Filippo Bisciglia ha già annunciato ai ragazzi rimasti in gara un nuovo falò anticipato. Chi sarà a chiederlo? Jessica o Alessandro? O, forse, uno tra Alessio, Natascia, Manuela e Stefano? Lo scopriremo solo stasera.

Temptation Island: Quale sarà il destino delle coppie rimaste in gara?

In attesa della messa in onda, la pagina Instagram della trasmissione prova a venire incontro alla curiosità del pubblico con una serie di anticipazioni sulle varie storie d’amore messe alla prova dalla villeggiatura all’Is Morus Relais. Manuela e Stefano sembrano ormai arrivati a un punto di non ritorno. Entrambi, infatti, hanno trovato una persona che pare capirli e per cui potrebbero iniziare a provare sentimenti più concreti. Amore in discussione anche per Alessio e Natascia, sin dall’inizio dell’esperienza sintonizzati su due frequenze completamente diverse. Lei, spensierata e rilassata. Lui, sofferente e deluso dai comportamenti della compagna. Motivo per cui non si è mai lasciato andare con nessuna. Stasera, la visione di alcune immagini potrebbe portarlo a mettere tutto in discussione e a capire che, forse, quella con Natascia è una relazione senza futuro. Serata difficile anche per Alessandro che, dopo la visione di un video nel pinnettu, apparirà visibilmente scosso. La distanza con Jessica aumenterà ancora di più o si renderà conto di voler recuperare il tempo perso? Per lui potrebbe essere arrivato il momento di prendere una decisione definitiva, destinata a cambiare tutto.