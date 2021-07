Temptation Island: cambio programmazione

Al via la nuova, attesa edizione di Temptation Island, il docu reality di Mediaset prodotto da Maria De Filippi che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da mercoledì 30 giugno.

Filippo Bisciglia presenterà l’edizione 2021 di quello che viene definito il reality delle tentazioni e che mette alla prova la solidità delle coppie, la resistenza alle tentazioni e la loro fedeltà.

Temptation Island, il cambio di programmazione

La prima puntata di Temptation, in onda mercoledì in prima serata su Canale 5, è stata solo un’eccezione: all’ultimo momento infatti Mediaset ha deciso di intervenire sul palinsesto televisivo e a partire già dalla settimana prossima, Temptation Island andrà in onda in prima serata il lunedì sera andando a sostituire il serale di Mr Wrong, la soap turca con Can Yaman e Ozge Gurel.

Sembra infatti che la serie si sia rivelata un flop in termini di ascolti e la rete ha cercato di correre subito ai ripari con un reality di sentimenti e tradimenti che appassiona il pubblico. Temptation Island si concentra sulla storia di sei coppie che vengono separate per 21 giorni e divise in gruppi separati, uomini e donne, e vengono tentate quotidianamente da un gruppo di tentatori. Alla fine delle tre settimane, le coppie dovranno decidere il loro destino.

Temptation Island, le coppie

Scopriamo insieme le sei coppie che parteciperanno a Temptation Island.

Manuela e Stefano

Manuela, 31 anni, barista, è fidanzata da 4 anni e mezzo con Stefano, 30 anni, cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini. Manuela ha scritto alla trasmissione dopo aver scoperto che Stefano l’ha ripetutamente tradita. Lui si dice pentito, ma la donna vuole capire se sia il caso di continuare o meno la storia.

Valentina e Tommaso

Valentina, 40 anni è separata dal 2016 e convive ormai da due anni a Roma con Tommaso, 21 anni. Lui sta facendo gli esami per diventare istruttore di snow board, ma è ossessivamente geloso di Valentina. Lei spera di dimostrargli di potersi fidare ancora di lei.

Ste e Claudia

Ste, 30 anni, è impiegato tecnico nel sistema portuale di Ancona, ed è fidanzato con Claudia, 26 anni. Vivono insieme a Falconara Marittima da quattro anni. Le nozze programmate lo scorso anno sono saltate, ma lei adesso non è più convinta del matrimonio perché il loro rapporto da un anno e mezzo non sarebbe più quello di una volta. Entrambi si accusano a vicenda di essere cambiati troppo.

Jessica e Alessandro

Jessica 34 anni, impiegata di Varese è fidanzata da 7 anni con Alessandro, 28 anni, di Milano che lavora nell’azienda di famiglia. Convivono da due anni, ma è stata la convivenza a minare il loro rapporto: da quel momento in poi lui si è trasformato perdendo tutto l’entusiasmo dell’inizio.

Natascia e Alessio

Natascia, 31 anni, estetista, convive da un anno in provincia di Ancona con Alessio, 24 anni, operaio. Lei lo accusa di essere eccessivamente geloso e lui ammette di aver perso la fiducia nella ragazza con cui si è persa la complicità e l’intimità.

Floriana e Federico