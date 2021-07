Temptation Island: La terza puntata in onda lunedì 12 luglio 2021, su Canale 5, aria di crisi tra le coppie

Stasera, lunedì 12 luglio, alle 21.25 su Canale 5, torna l’appuntamento con Temptation Island, il docu-reality in cui sei coppie di concorrenti mettono alla prova la solidità del loro amore nella speranza di risolvere i problemi e ritornare a casa insieme, più forti di prima. Dopo il primo falò di confronto e lo sconcerto di alcuni concorrenti davanti a comportamenti ambigui dei loro partner, la terza puntata si prospetta ricca di sorprese e novità. E sul web si parla già da parecchie ore del probabile addio di una seconda coppia.

Temptation Island: Manuela e Stefano a un passo dal falò?

A giudicare dalle anticipazioni diffuse dai canali social della trasmissione, tra Manuela e Stefano sembra avvicinarsi sempre più il punto di rottura. La ragazza si confida disperata con il single Luciano, riportando nuovamente alla luce il tradimento del ragazzo e le conseguenze che ha avuto sulla relazione. Pare siano proprio loro i principali indiziati per il secondo falò di confronto anticipato.

Temptation Island: Scricchiolano gli equilibri delle coppie

Intanto, dopo l’addio di Valentina e Tommaso, che hanno abbandonato la trasmissione da separati, anche per le altre coppie è tempo di bilanci. Sulla pagina ufficiale della trasmissione, è stato pubblicato un video riguardante Alessandro e Jessica. Nel filmato, si vede Alessandro perdere completamente la calma dopo aver visto immagini compromettenti della fidanzata. I due hanno scelto di partecipare al gioco proprio per volere di Jessica che, dopo due anni di convivenza, non riconosce più nel compagno l’uomo intraprendente di cui si era innamorata. Momenti difficili anche per Alessio, che dopo aver sentito le parole di Natascia, inizierà a interrogarsi seriamente sul loro rapporto, e per Federico, che rimarrà deluso dai discorsi di Floriana.

Temptation Island: Squalifica per Ste e Claudia?

Ma, tra i colpi di scena più attesi, sicuramente quella che, dalla pubblicità, sembra essere una fuga in piena regola. A quanto si legge dagli spoiler, il protagonista sarà Ste che, infastidito da alcune immagini mostrate nel pinnettu, potrebbe aver avuto una reazione di gelosia spropositata, che costerà cara a lui e all’amata Claudia. Aria di squalifica? Per scoprirlo, tocca sintonizzarsi su Canale 5.