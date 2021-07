Dopo l’esordio della scorsa settimana, Temptation Island cambia programmazione, spostandosi dal mercoledì al lunedì. Stasera, lunedì 5 luglio 2021, andrà in onda alle 21.25 la seconda puntata del docu-reality di Canale 5 che mette alla prova la stabilità e l’amore delle sei coppie coinvolte. A giudicare dalla conclusione del primo episodio e dalle anticipazioni, si prospetta una serata interessante col primo falò di confronto di quest’edizione e grossi colpi di scena per quattro dei protagonisti.

Temptation Island: È tempo del primo falò di confronto

Il programma è appena iniziato ma i concorrenti si sono già messi in gioco, raccontando ai compagni d’avventura e ai single la storia delle loro relazioni. Qualcuno, però, sembra aver esagerato. Sui canali social di Temptation Island, infatti, nelle ultime ore è apparso un video riguardante una delle coppie in gioco, quella formata da Claudia e Ste. Nel filmato, si vede il conduttore, Filippo Bisciglia, entrare nel villaggio dei fidanzati e annunciare al ragazzo la volontà della fidanzata di incontrarlo dal vivo per un confronto immediato. I due, insieme da 4 anni e mezzo, si sarebbero dovuti sposare nell’estate del 2020 ma, causa Covid, hanno rimandato tutto ad agosto 2021. Una data che si avvicina sempre più mentre loro sembrano allontanarsi in preda a differenze caratteriali e mancanze di attenzioni che si fanno sempre più evidenti. Cosa succederà stasera? Chiariranno una volta per tutte le loro incomprensioni o decideranno di separare le loro strade?

Temptation Island: Problemi tra Tommaso e Valentina

Intanto, la coppia più discussa dell’edizione, quella formata dalla 40enne Valentina e dal 21enne Tommaso, continua a fare scalpore. Se, nella prima puntata, il web e i social sono rimasti impressionati dalla gelosia patologica del ragazzo e da alcune frasi infelici nei confronti della compagna, stasera potrebbe arrivare nuovo materiale di cui discutere e per cui indignarsi. Valentina, infatti, verrà convocata nel pinnettu dove, ad attenderla, ci saranno immagini compromettenti del giovane fidanzato. Ma non è tutto. Alcune indiscrezioni in giro sul web parlerebbero di una coppia squalificata per comportamenti in contrasto con le regole del programma: molti hanno puntato il dito proprio contro Valentina e Tommaso. Per ora nulla di confermato, toccherà guardare la puntata per ulteriori chiarimenti e conferme.

Temptation Island: La situazione delle altre coppie

Tra falò e clip compromettenti, le altre quattro coppie (Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico) continuano a vivere il percorso tra gioie e dolori, fraintendimenti e malintesi, dubbi e momenti di divertimento. Gli spoiler diffusi sul profilo Instagram della trasmissione vedono Stefano in preda alle lacrime dopo il falò di gruppo, forse per alcune clip poco piacevoli della fidanzata, e Alessandro totalmente focalizzato sulla cura della sua forma fisica, tra allenamenti e alimentazione sana.