Temptation Island: La quarta puntata lunedì 19 luglio 2021, su Canale 5, le coppie in crisi

Continua l’appuntamento settimanale con Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 che mette alla prova la stabilità e la durata delle relazioni di sei coppie di concorrenti alle prese con fraintendimenti e dubbi sul futuro insieme. La quarta puntata, in onda stasera, lunedì 19 luglio, alle 21.25, si prospetta ricca di colpi di scena. Almeno a giudicare dalle anticipazioni del web.

Temptation Island: Un falò inaspettato all’orizzonte

Dopo l’abbandono di Ste e Claudia che, durante il falò di confronto, hanno deciso di lasciare il programma insieme e concretizzare il progetto del matrimonio che, da un anno a questa parte, li ha tenuti impegnati tra mille incertezze e ripensamenti, le fidanzate e i fidanzati rimasti in gara continuano l’avventura per capire se mandare avanti il rapporto o troncarlo. In chiusura della scorsa puntata, il conduttore Filippo Bisciglia ha annunciato ai ragazzi la richiesta di un confronto immediato da parte di una delle ragazze. Una notizia che, ovviamente, ha turbato gli animi del villaggio, lasciando sulle spine gli spettatori. Che, stasera, scopriranno finalmente di chi si tratta. Sarà Manuela, sempre più vicina al single Luciano e sempre meno certa dei suoi sentimenti per Stefano? Sarà Floriana, delusa dall’amicizia tra Federico e la single Vincenza? Forse Jessica, ogni settimana abituata a guardare immagini del partner concentrato esclusivamente sulla sua forma fisica e apparentemente poco interessato a lei? O toccherà a Natascia che, fino a ora, non ha mai avuto modo di vedere come si sta comportando il suo Alessio? Sulla pagina ufficiale della trasmissione, nelle ultime ore, è comparso un video che vede come protagonista Manuela che, infuriata, esce dal pinnettu reclamando un confronto col compagno. Ma nulla è ancora confermato. Almeno fino a stasera.

Temptation Island: È finito l’amore tra Floriana e Federico?

Uno dei focus della puntata sarà proprio il rapporto tra Floriana e Federico. I due sembrano avere progetti di vita molto distanti: lui non ha intenzione di prendersi troppo sul serio, mentre lei vorrebbe costruire qualcosa di più concreto. A mettere a rischio il loro equilibrio si è aggiunta anche la tentatrice Vincenza, che incarnerebbe il prototipo di donna ideale del siciliano. Nella puntata di stasera, Floriana, già convinta che il fidanzato stia continuando il percorso per stare vicino al suo nuovo interesse e che non provi più nulla per lei, pare scoppierà in lacrime alla vista di alcune immagini.

Temptation Island: Aria di crisi tra Jessica e Alessandro?

Anche il percorso di Jessica e Alessandro conoscerà un’evoluzione imprevista. Secondo gli ultimi spoiler, infatti, il viaggio di Alessandro prenderà una piega inaspettata con la vicinanza della single Carlotta, l’unica in grado di distoglierlo dalla palestra e dallo sport. Incuriosito da questa nuova conoscenza, il ragazzo la seguirà fino alla sua camera. Le immagini dell’incontro tra i due lasceranno spiazzata la fidanzata, incapace di capire l’atteggiamento menefreghista di Alessandro.