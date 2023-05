Tempesta di sabbia in Illinois, incidenti a catena: almeno 6 morti e 30 feriti

Le ultime rivelazioni del Wp sui piani ucraini per colpire in Russia suonano come un avvertimento. Le operazioni non concordate infatti preoccupano gli Usa che vogliono evitare l'escalation e nutrono dubbi sull'attesa controffensiva, convinti che una vittoria sul campo sia impossibile. I falchi di Kyiv e l'intelligence di Budanov restano però mine vaganti.