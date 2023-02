Tempesta di neve in California: 120 mila persone senza luce

Continuano i danni della neve in California. A causa di una tempesta circa 120mila persone sono senza luce e devono adeguarsi per combattere le basse temperature.

Snow in the city of Los Angeles! Sunland/Tujunga area.

pic.twitter.com/2VGdCA7M6B — Antonio Sabato Jr (@AntonioSabatoJr) February 26, 2023

La tempesta di neve in California

La California nelle ultime ore è stata attraversata da una turbolenza climatica che ha provocato diversi danni. Nella fattispecie, grandine, pioggia e neve hanno colpito le principali città dello Stato. Molti esperti hanno consigliato i cittadini di non uscire di casa ma in tanti, per necessità o svago, hanno deciso di ignorare questi avvertimenti, affrontando forti piogge e nevicate intense. Sui social stanno girando in queste ore le foto della tempesta di neve e alcune delle più famose spiagge di Los Angeles sono deserte, circondate soltanto da grandine e neve.

Non sono molti coloro che stanno decidendo di prendere i veicoli in queste ore in California. Questo perché alcune strade sono ghiacciate e la situazione alla guida potrebbe diventare estremamente pericolosa. Insomma, una tempesta inaspettata che sta causando numerosi disagi ai californiani, con i cittadini che non sono abituati ad affrontare un clima di questo genere.

Il blackout che ha lasciato senza luce 120mila persone

I disagi non terminano per gli abitanti della California. La tempesta di neve nelle ultime ore ha provocato anche un grande blackout. Nella fattispecie, la tempesta ha lasciato senza luce ben 120mila persone. Insomma, sono due giorni ormai che sullo Stato si sta abbattendo la più grande tempesta di neve dal 1989.

Non mancano poi i record relativi alla neve. Nel dettaglio, il record di neve è stato registrato nella località di Mountain High, a nord-est di Los Angeles dove sono caduti oltre due metri di neve. Numeri da record anche nella Snow Valley, sulle montagne di San Bernardino dove sono caduti 160 centimetri di neve. Per il freddo è stata chiusa la Interstate 5, quella che viene definita «la maggiore autostrada che collega lo Stato americano con il Messico e il Canada».