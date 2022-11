Temperature, in Europa aumentate il doppio rispetto alla media mondiale

«(…) le temperature in Europa sono aumentate in modo significativo nel periodo compreso tra il 1991 e il 2021, a una media di circa +0.5°C per decennio». Così avverte il rapporto Stato del Clima in Europa, realizzato dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale e da Copernicus Climate Change Service. Il risultato è che le temperature in Europa hanno raddoppiato la media mondiale. I dati si riferiscono agli ultimi 30 anni. Il fatto che le temperature siano più alte comporta rischi come incendi, alluvioni, disastri naturali e ricadute anche sull’agricoltura e sull’economia in genere.

Temperature in Europa salgono rispetto media mondiale

«Conseguentemente, i ghiacciai alpini hanno perso 30 metri di spessore dal 1997 al 2021. La calotta glaciale della Groenlandia si sta sciogliendo, contribuendo ad accelerare l’innalzamento del livello del mare» spiegano gli esperti nel rapporto. Nel 2021, i danni economici avrebbero superato i 50 miliardi di dollari, senza contare il costo in vite umane, circa mezzo milione di persone. È anche vero che l’Europa è la prima ad aver affrontato l’emergenza per il rapporto internazionale.

«(…) alcuni Paesi europei hanno ottenuto ottimi risultati nella riduzione delle emissioni di gas serra, che sono diminuite in Unione Europea (UE) del 31% tra il 1990 e il 2020, mentre è stato fissato un obiettivo di riduzione netta del 55% per il 2030. Inoltre, l’Europa è tra le regioni più avanzate nella cooperazione transfrontaliera in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolar modo per quel che concerne i bacini fluviali transnazionali» rivela lo studio.

Il fenomeno dipende dai cambiamenti climatici

«Man mano che i rischi e l’impatto del cambiamento climatico diventano sempre più evidenti nella vita di tutti i giorni, crescono giustamente anche la necessità e l’interesse verso l’intelligence climatica. Con questo rapporto intendiamo colmare il divario tra i dati e l’analisi per offrire informazioni scientifiche ma accessibili, utili alla presa di decisioni in tutti i settori e in tutte le professioni» commenta Carlo Buontempo, Direttore del Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus.

I cambiamenti climatici non sono un’utopia, dunque, e l’Europa ne sta vedendo gli effetti ormai da 30 anni.