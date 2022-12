Temera e Tecnica Group, il progetto di identità digitale e tracciabilità di prodotto

Temera, centro di eccellenza nello sviluppo di soluzioni IoT per la digitalizzazione dei processi nella moda e nel lusso, ha stretto una partnership con Tecnica Group, azienda italiana tra i principali player a livello internazionale nella produzione di attrezzatura sportiva. Una sinergia che nasce con un duplice obiettivo: da una parte rispondere all’esigenza di Tecnica Group di reperire in modo rapido e funzionale le informazioni relative ai flussi di produzione e al controllo qualità, dall’altra di costruire un ponte tra azienda e consumatore finale attraverso un’experience di prodotto ed un customer care dedicato. Entra così in gioco il know-how consolidato di Temera unito all’impiego di soluzioni software proprietarie come la piattaforma Stylewhere, deputata alla tracciabilità degli articoli, versatile e studiata per integrarsi agevolmente a qualsiasi applicativo aziendale.

L’accordo tra Temera e Tecnica Group

Le peculiarità del prodotto unite alle esigenze di Tecnica Group hanno trovato nella tecnologia QR il miglior alleato. L’implementazione di codici dinamici e il successivo encoding avvengono già in fase di produzione così da permettere l’attivazione del tracking al momento dell’assemblaggio.

Attraverso l’inquadramento del QR code con smartphone, il consumatore finale viene poi a conoscenza di tutte le specifiche dell’articolo acquistato, della sua manutenzione fino alle informazioni sul corretto riciclo e smaltimento. La piattaforma Stylewhere, disegnata da Temera, fornisce inoltre a Tecnica Group i dettagli sul comportamento dell’utente nelle varie fasi della customer journey, dati utili a guidare scelte di marketing mirate. L’identità digitale del prodotto, necessaria per veicolare trasparenza e tracciabilità, si rivela così un vero e proprio asset strategico che da una parte risponde alle esigenze crescenti del consumatore, sempre più consapevole in tutte le fasi di acquisto, e dall’altra si interseca perfettamente con la necessità delle aziende di intervenire nell’ottimizzazione dei processi produttivi.

Il primo progetto in negozio dal 2023/2024

Un primo progetto pilota è stato messo a punto nelle linee di scarponi da sci Tecnica e Nordica e negli sci Blizzard e Nordica che saranno nei negozi nella stagione 2023-24. Altri brand del Gruppo, come LOWA, Moon Boot e Rollerblade, rientrano nella prossima fase della collaborazione.

Sonia Covi, Tecnica Group IT & Digital Transformation Director, ha così commentato l’iniziativa: «Sono soddisfatta di essere riuscita a traguardare anche questo importante risultato e di averlo fatto in tempi decisamente rapidi anche grazie al coinvolgimento del team di progetto di Temera e all’utilizzo della nuova piattaforma digitale di Tecnica Group, progettata con lo scopo di rendere l’architettura IT Agile & Smart in grado di attivare velocemente nuovi servizi ai clienti».