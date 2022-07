Telescopio spaziale James Webb, ecco la prima storica immagine

Un ammasso di galassie. È la prima, storica immagine del telescopio James Webb pronto a rivoluzionare gli studi astronomici del cosmo. La Nasa, che ha realizzato il dispositivo con Esa e Csa, ha mostrato alla Casa Bianca la primissima foto ufficiale. Presenti Joe Biden e la sua vice Kamala Harris oltre all’amministratore capo della Nasa Bill Nelson. «Oggi si apre un nuovo capitolo», ha dichiarato emozionata Harris. Si tratta della visione più profonda dell’Universo che ha permesso di dare uno sguardo a stelle distanti miliardi di anni luce dalla Terra. «Un momento storico per scienza e tecnologia», ha scritto su Twitter il presidente Biden. «Una tappa miliare per l’America e l’umanità intera». Ed è solo l’antipasto. Oggi, alle 16,30 italiane, la Nasa presenterà anche il resto delle immagini che aiuteranno a comprendere la reale potenza del telescopio James Webb. Fra queste ci saranno nebulose, costellazioni e un esopianeta.

