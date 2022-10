Telepass a sostegno di famiglie e imprese dello sci per la stagione 2022-2023

Telepass ha annunciato una nuova iniziativa a sostegno del settore sciistico, del comparto turistico del nostro paese e di tutti gli sciatori per contrastare l’aumento dei costi a carico degli operatori e delle famiglie: per l’intera stagione invernale, chi attiva il servizio di pagamento dello Skipass tramite l’app Telepass riceverà un cashback del 15% sulle discese effettuate in tutti i comprensori convenzionati. In più, ove disponibile, a fine giornata l’utente vedrà applicata la miglior tariffa accordata dal comprensorio sciistico relativamente al servizio Telepass in base agli orari effettivi di accesso agli impianti. Il costo del servizio verrà addebitato a fine mese direttamente sul conto Telepass.

Telepass e Skipass

I beneficiari del cashback sono i clienti Telepass Plus e Telepass Pay X che, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2022 e il 31 marzo 2023, utilizzeranno il servizio di pagamento Skipass su conto Telepass. Al momento dell’addebito vedranno riconosciuto il rimborso del 15% sull’importo dovuto, calcolato nell’intero periodo di utilizzo del servizio e, ove previsto, il riconoscimento del cashback avverrà sugli importi maturati al termine della fruizione di transazioni “plurigiornaliere” – effettuate cioè in giorni consecutivi.

L’Amministratore Delegato di Telepass Gabriele Benedetto ha così commentato l’iniziativa: «Telepass vuole dare un segnale di vicinanza alle aziende del settore, a tutti gli sciatori e alle famiglie italiane attraverso un aiuto concreto per affrontare un generale rialzo dei prezzi legato alle criticità energetiche, che ci auguriamo essere destinato a finire presto. Il nostro obiettivo è liberare il tempo delle persone e facilitarne gli spostamenti, siano essi per lavoro o per turismo, sulle autostrade, in città o sulle montagne».

In questi anni, Telepass ha unito in un solo Skipass il più vasto network di impianti da sci in Italia, con oltre 3 mila chilometri di piste coperte. Il servizio, che permette di godersi le giornate sulla neve senza contanti né code alla biglietteria tramite l’attivazione via app, è attivo dalla stagione invernale 2018/2019 ed è attualmente disponibile in sette regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Molise, Emilia-Romagna, Veneto) per un totale di oltre 45 comprensori.

Il legame tra Telepass e lo sci

L’iniziativa lanciata per la stagione sciistica 2022-2023 conferma l’impegno dell’azienda verso una mobilità sempre più comoda, facile e sostenibile e l’attenzione che la stessa pone alla montagna e allo sci. Un legame confermato anche con la partnership per i Campionati Mondiali di Sci Alpino di Cortina 2021 nell’ambito dei quali è stato attivato il servizio Skipass di Telepass nel comprensorio cortinese, che ha permesso ai fruitori di sciare senza fare code alla biglietteria e di pagare la migliore tariffa applicata dalla struttura per il tempo effettivo di permanenza sulle piste.

In quell’occasione, Benedetto aveva evidenziato i punti in comune tra Telepass e lo sci alpino: «Come gli atleti tra i pali, anche i nostri clienti devono potersi spostare in modo veloce, fluido e preciso negli slalom della propria mobilità quotidiana». La mission della società è infatti quella di facilitare l’accesso alle diverse modalità di spostamento per rendere la mobilità un’esperienza unica e semplice in uno scenario in forte trasformazione verso servizi di nuova generazione dedicati alla persona. Con il servizio offerto durante Cortina 2021, la stessa ha voluto «dare un segnale positivo al settore dello sport e dello sci e, al contempo, un sostegno concreto all’Italia che ha dimostrato ancora una volta di essere un paese avanzato, efficiente e affidabile come accadde durante i Mondiali di calcio del 1990, anno di nascita di Telepass».

Il legame tra l’azienda e lo sci è stato ulteriormente consolidato dalla scelta di sostenere la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e di diventare lo sponsor ufficiale delle Squadre Nazionali di Sci Alpino, con la presenza del proprio logo sull’abbigliamento tecnico degli atleti durante tutte le gare della Coppa del Mondo.