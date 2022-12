Telepass apre una nuova sede a Milano nell’innovation district di Porta Nuova

Telepass, già pioniere del telepedaggio e ora leader italiano di mobilità integrata, ha scelto ED.G.E. (Edifici Garibaldi Executive), al centro dell’innovation district, per la sua nuova sede direzionale a Milano, città più smart del paese. Un’ulteriore testimonianza di come l’azienda, inserendosi nel distretto più moderno del capoluogo meneghino, continui a puntare su innovazione tecnologica e di prodotto per fornire ai clienti servizi per la mobilità sempre più avanzati e al passo con i tempi.

La nuova sede di Telepass a Milano

L’edificio di Viale Luigi Sturzo 45, frutto della riqualificazione dello storico Hotel Executive che fa capo a Colliers Global Investors Italy, è una location strategica situata di fronte alla Stazione di Porta Garibaldi, centrale e ben collegata con uffici moderni ed ecosostenibili – una natura che si lega a quella di Telepass e alla sua visione di mobilità smart, sostenibile e integrata.

Oggetto di profonda trasformazione e riqualificazione urbanistica, culminata nei primi anni Dieci con la costruzione di grattacieli destinati a cambiare per sempre lo skyline della città, il quartiere è infatti al centro del nuovo distretto innovativo dove si stanno raccogliendo le primarie società del mondo FinTech. Un’area che ha come centro nevralgico Piazza Gae Aulenti e come perimetro i grattacieli di Porta Nuova, Stazione Centrale e Piazza della Repubblica arrivando a toccare viale Pasubio (sede di Microsoft) e viale Monte Grappa (dove si trova l’HQ di Amazon Italia).

La nuova sede milanese di Telepass andrà ad aggiungersi agli hub di innovazione, agli spazi di coworking e alle altre aziende tecnologiche e digitali che costituiscono la zona – come Google Italia, Just Eat Italia, LinkedIn Italia, Microsoft House, Casa Satispay e Casa Spotify. Ospiterà oltre 200 persone caratterizzate soprattutto da competenze verticali in tecnologia, sicurezza e sviluppo di digital products&services per la mobilità in ambito urbano ed extraurbano. Nei nuovi uffici, oltre alla divisione Telepass Digital, troveranno spazio anche Urbi, l’aggregatore di servizi per la urban mobility, e Wash Out, tra le più innovative startup acquisite recentemente per offrire servizi di car care a domicilio in modo ecosostenibile nelle principali città italiane e, da gennaio 2022, anche in quelle francesi.

L’architettura interna ed esterna

L’immobile scelto dall’azienda è oggi un innovativo hub che ospita e mette in connessione eccellenze mondiali nel campo della farmaceutica, dell’IT, del mondo FinTech e dei servizi. Una struttura che contribuisce a rigenerare tutta l’area circostante, all’insegna dell’innovazione, non soltanto in termini di forme architettoniche ma anche in ambito ESG, offrendo il massimo livello di performance energetiche e ambientali con l’obiettivo della prestigiosa certificazione LEED Platinum.

La progettazione e la direzione lavori degli interni è stata seguita da CBRE e il progetto è stato pensato partendo dall’ascolto delle necessità aziendali (flessibilità nell’utilizzo degli spazi, benessere, collaborazione), dove al centro è stata posta la persona, la semplificazione e la valorizzazione della vita del dipendente all’interno degli uffici. Dopo l’inaugurazione delle nuove sedi di Roma e Firenze, con Milano si chiude un processo di rinnovo delle sedi Telepass iniziato solo due anni fa con l’obiettivo di portare anche gli spazi di lavoro alla modernità con cui Telepass si presenta ai clienti. Un’ulteriore conferma della spinta all’innovazione tecnologica del Gruppo – sostenuta da milioni di euro di investimenti – i cui ricavi sono oggi legati solo per un terzo allo storico servizio di telepedaggio.

Il commento di Benedetto

Queste le dichiarazioni di Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass: «Tecnologia e sostenibilità hanno guidato la scelta della nuova sede Telepass e Milano è la città italiana per eccellenza per potenziare il nostro progetto di piattaforma di servizi digitali di mobilità. In un momento in cui, grazie allo smart working, le nostre persone hanno la libertà di scegliere il luogo in cui lavorano, vogliamo pensare che i nuovi uffici possano semplificare e valorizzare il tempo dedicato al lavoro, favorendo la condivisione di conoscenze ed esperienze, l’innovazione, promuovendo la creatività e il benessere».