Telegram premium: quanto costa e cosa cambia

Come annunciato da Pavel Durov, CEO e fondatore di Telegram, l’applicazione vanta ora di una versione Premium che permetterà agli utenti più attivi di beneficiare di alcuni potenziamenti: vediamo cosa cambia, quanto costa e quali sono le nuove funzioni disponibili.

Telegram Premium: come funziona e quanto costa

Finora Telegram, utilizzata da 700 milioni di persone, generava ricavi soltanto con pubblicità (programmi di affiliazione) inserite nei canali con almeno mille utenti. Del suo fatturato faranno ora parte anche gli abbonamenti mensili che gli utenti decideranno di attivare direttamente sull’applicazione (per l’attivazione è sufficiente entrare nell’app e recarsi nel menu Impostazioni).

Il prezzo di Telegram Premium è un po’ più alto di quello ipotizzato e ammonta a 5,99 euro al mese. A differenza di quanto accade per altre applicazioni, al momento non sono previste forme di sottoscrizione diverse né fuori dagli store di Apple o Google né con durata differente.

Telegram Premium: cosa cambia

Per quanto riguarda l’offerta della versione a pagamento rispetto a quella gratuita, va in primis sottolineato che agli abbonati sarà risparmiata la pubblicità. “In alcuni paesi i messaggi sponsorizzati vengono mostrati nei canali pubblici uno-a-molti di grandi dimensioni e aiutano a sostenere i costi operativi di Telegram, ma non appariranno più a coloro che pagano l’abbonamento”, hanno spiegato dalla stessa azienda. Questi ultimi potranno poi inviare file fino a 4 GB contro il limite di 2GB degli utenti standard (che potranno comunque scaricare anche i file extra-large, ma a velocità ridotta rispetto a chi paga).

Gli utenti Premium avranno inoltre limiti maggiori per quasi tutte le funzioni avanzate dell’app: potranno seguire fino a 1.000 canali, creare fino a 20 cartelle chat con un massimo di 200 chat ciascuna, aggiungere un quarto account a qualsiasi app Telegram, fissare 10 chat nella lista principale, salvare fino a 10 sticker preferiti, scrivere una bio più lunga e includervi un link, scrivere più caratteri nelle didascalie dei file multimediali, impostare un massimo di 400 GIF preferite per le risposte e utilizzare fino a 20 link pubblici (del tipo t.me) per dare maggior risalto a un gruppo o canale.

Vanteranno infine di un badge (una stellina azzurra) nonché di sticker e reazioni esclusive e aggiornate periodicamente.