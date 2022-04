Telegram cos’è, come funziona e quanto è sicura l’app più usata in guerra

Telegram è un’app di messaggistica istantanea concorrente diretta di WhatsApp, Messenger, Signal e Instagram Direct, giusto per citare le più note. È del tutto gratuita e disponibile per desktop e dispositivi iOS e Android. Nel 2021 l’hanno scaricata 1 miliardo di utenti e ultimamente in molti si chiedono perché sia l’app più utilizzata in guerra. Ecco cos’è Telegram, come funziona e quanto è sicura.

Cos’è Telegram?

Nata nel 2013 in Russia, rilasciata inizialmente per dispositivi iOS, è ora utilizzabile anche su dispositivi Android, Windows Phone e su PC, da browser o tramite l’App desktop per Windows. Telegram è un’app di messaggistica simile a Whatsapp, ma con alcune funzionalità in più.

La chat di Telegram, come la definiscono gli sviluppatori, è un misto tra una chat di messaggistica istantanea ed un’e-mail. Per questo si possono inviare immagini, video, audio e GIF, senza che Telegram ne riduca la qualità. Si possono infatti mandare contenuti anche molti pesanti.

Inoltre, su Telegram è possibile creare una chat segreta: una chat in cui non viene mostrato il numero di telefono dei partecipanti, a meno che gli altri non ne siano in possesso. I messaggi delle Chat Segrete possono essere programmati e autodistruggersi automaticamente da entrambi i dispositivi dei partecipanti. In questo modo ogni tipo di contenuto che si invia potrà scomparire — messaggi, foto, video e anche file. Le Chat Segrete usano la crittografia end-to-end per assicurarsi che un messaggio possa essere letto solo dal suo destinatario.

Su Telegram esistono anche gruppi che possono contare fino a 200.000 membri, in cui condividere file di grandi dimensioni di qualsiasi tipo (da docx a zip) di circa 2 GB ciascuno. Inoltre, nei gruppi si possono impostare dei bot che svolgano dei compiti specifici.

In molti si chiedono come mai l’app di Telegram sia la più usata in guerra. È sicuramente l’app di messaggistica istantanea più veloce esistente, che consente di inviare messaggi anche con connessioni molto deboli e di mantenere al sicuro la propria identità. Infatti, qualsiasi cosa su Telegram, incluse le chat, i gruppi, i media, etc. è crittografata usando una combinazione di crittografia simmetrica AES a 256-bit, crittografia RSA a 2048-bit e scambio di chiavi sicuro Diffie-Hellman.