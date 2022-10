Telefonia, in un anno 3,3 milioni di italiani truffati: le vittime preferite

In dodici mesi oltre 3,3 milioni di italiani sono stati truffati nell’ambito della telefonia mobile o fissa, con un danno economico complessivo di quasi 400 milioni di euro. Un’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti mUp Research e Norstat ha rivelato anche quali sarebbero le ‘vittime preferite’.

In occasione del lancio della nuova sezione di podcast sulla sicurezza realizzata dal comparatore, Facile.it ha commissionato agli istituti mUp Research e Norstat un’indagine sulle truffe nell’ambito della telefonia. Il report ha rivelato che in dodici mesi oltre 3,3 milioni di italiani sono stati vittime di frodi, per un danno economico complessivo di quasi 400 milioni di euro.

Lo studio ha messo in luce che la telefonia mobile risulta maggiormente colpita di quella fissa (5,2% rispetto al 4,1%). Al secondo posto della classifica delle aree maggiormente prese di mira, si posizionano le utenze luce e gas (7,1%) e le carte elettroniche (6,5%). Poi le polizze Rc auto e moto, ambito in cui gli italiani sono caduti in trappola meno frequentemente (1,4%).

Per quanto riguarda la telefonia, l’indagine ha anche analizzato gli strumenti attraverso cui vengono portate a termine le frodi. Che sia per quella fissa o mobile, i canali più usati dai malfattori sono stati le email e i finti call center; per quanto la telefonia mobile, quasi 1 truffa su 2 (42,5%) è passata tramite un’email. La percentuale invece scende leggermente nel caso della telefonia fissa (37,4%). I finti call center hanno riguardato il 33,1% delle frodi in ambito mobile e ben il 39,4% di quelle legate alla rete fissa.

Le vittime ‘preferite’

In ambito telefonico, le vittime predilette sono soprattutto gli uomini (9,7% rispetto al 5,7% del campione femminile). E a dispetto di quanto si possa pensare, i rispondenti con un titolo di studio universitario (11% rispetto al 5,7% rilevato tra i non laureati). Scomponendo il campione emerge che nel caso della telefonia fissa sono caduti vittima con maggior frequenza gli appartenenti alla fascia anagrafica 45-54 anni (60%). Nel caso di quella mobile l’età media delle vittime si abbassa: il 58,6% dei frodati aveva tra i 35 e i 44 anni.