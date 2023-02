Tel Aviv, coppia lascia neonato al check-in: era senza biglietto

Arriva da Tel Aviv una storia incredibile, quasi da film. Un bambino è stato lasciato al check-in come fosse un pacco da una coppia di genitori che doveva imbarcarsi su un volo Ryanair verso Bruxelles. La colpa del neonato era non avere un biglietto per il viaggio. La notizia è stata diffusa dalla Cnn e confermata dalle autorità portuali israeliane dello scalo Ben Gurion. La storia ha lasciato senza parole lo staff dell’aeroporto, che ha visto i genitori abbandonare il passeggino al banco, già chiuso, per correre all’imbarco e prendere il volo, anche senza il neonato.

Il racconto: «Hanno abbandonato il passeggino»

La conferma è arrivata dalle autorità aeroportuali di Tel Aviv. La Cnn ha raccolto le testimonianze allo scalo Ben Gurion: «Una coppia e un neonato con passaporto belga sono arrivati al Terminal 1 senza un biglietto per il bambino. Si sono presentati in ritardo al check-in, quando il banco era già chiuso. A quel punto hanno abbandonato il passeggino con il bambino e sono corsi verso l’imbarco nel tentativo di non perdere il volo». A intervenire è stata poi la polizia, che ha riunito i tre membri della famiglia, senza procedere con ulteriori indagini. Caso chiuso, quindi.

Ryanair: «Non avevano prenotato per il bambino»

A spiegare l’accaduto è anche un portavoce di Ryanair, che alla Cnn afferma: «Questi passeggeri si sono presentati al check-in senza una prenotazione per il loro bambino. Hanno quindi proceduto ai controlli di sicurezza lasciando il bambino. L’addetto al check-in all’aeroporto Ben Gurion ha contattato la sicurezza aeroportuale, che è risalita ai passeggeri, lasciando la questione alla competenza della polizia». Il regolamento della compagnia aerea prevede che i neonati siano inclusi nella prenotazione al momento di registrarsi online. Nel caso in cui il bambino sia seduto sul grembo di un adulto, la maggiorazione è di 25 euro. In caso diverso, bisogna acquistare il posto e sarà sistemato su un apposito seggiolino.