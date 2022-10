Teheran avverte l’UE: «Serve un approccio realistico sulle proteste»

Teheran avverte l’Unione Europea di prestare attenzione sulle sue posizioni in merito alle proteste che stanno avvenendo questi giorni nel paese. L’Iran è diviso nelle ultime settimane e uomini e donne stanno continuando a protestare in piazza per i diritti delle donne. Tuttavia, il governo iraniano ha esortato Josep Borrell, l’alto rappresentante della Politica estera dell’UE di avere un approccio realistico sulle proteste.

Le parole di Teheran sulla posizione dell’UE

Le parole di Teheran, in particolare del ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian sono state chiare e dirette. Nel corso di una telefonata con il rappresentante dell’UE Josep Borrell, Amirabdollahian ha dichiarato: «La reazione di alcuni funzionari occidentali è solo un pretesto da usare contro l’Iran». Secondo il governo iraniano dunque, alcuni leader europei stanno appoggiando le proteste nate per la morte di Mahsa Amini solo perché vogliono attaccare l’Iran.

Dall’agenzia Irna poi, citata anche dalla fonte Ansa, sono pervenute le altre dichiarazioni di Amirabdollahian: «L’Iran non è il Paese delle rivoluzioni di velluto, ma è un porto di stabilità e sicurezza perché la Repubblica islamica gode di un forte sostegno da parte della democrazia e del popolo». Il funzionario di Teheran ha aggiunto: «I Paesi europei dovrebbero avere un approccio realistico alla questione poiché consideriamo un quadro più ampio di cooperazione con l’Unione Europea». Hossein Amirabdollahian si è anche chiesto «come mai gli scontri più duri avvenuti nei Paesi europei» non sono stati descritti con la stessa crudeltà e non sono stati definiti «come una repressione».

La risposta di Biden

In seguito a queste dichiarazioni, il presidente USA Joe Biden ha voluto rilasciare una dichiarazione decisa contro il governo di Teheran. Il presidente americano ha detto: «Gli Stati Uniti sono accanto alle coraggiose donne dell’Iran». Inoltre, il presidente ha ribadito come il regime «deve interrompere immediatamente le violenze» e non reprimere nel sangue le manifestazioni.