Techetechetè, le sigle e i cartoni degli Anni 70 e 80 nella puntata di stasera 4 agosto su Rai1

Stasera 4 agosto 2021 alle 20.35 su Rai1 torna Techetechetè. La puntata dal titolo Sorrisi e cartoni e curata da Salvo Guercio sarà dedicata ai cartoni e alle sigle più belle della tivù degli Anni 70 e 80. Un modo per tornare bambini. Eccone alcune.

Le sigle e i cartoni della Rai degli Anni 70 e 80

Johnny il Bassotto sigla di Anteprima di CHI?

Tra le sigle e le canzoni più amate e conosciute sicuramente c’è Johnny Bassotto del 1976 interpretata da Lino Toffolo. Impossibile non canticchiare l’incipit: «Chi ha rubato la marmellata? Chi sarà?».

Lino Toffolo cantava insieme con il coro I Nostri Figli di Nora Orlandi. La musica è di Pippo Caruso, che curò anche l’arrangiamento mentre il testo è di Bruno Lauzi. Nel 1976 fu la sigla della trasmissione televisiva Anteprima di CHI? quell’anno abbinata alla Lotteria Italia. Ebbe un grandissimo successo anche grazie al cartone animato della sigla, realizzato da Guido Manuli per la Bozzetto Film di Bruno Bozzetto. La canzone divenne anche il jingle per la pubblicità della marmellata Santarosa con l’incipit modificato da “Chi ha rubato la marmellata?” in “Chi ha mangiato la confettura?”.

Sbirulino protagonista della sigla di Fantastico Bis

Sbirulino è uno dei personaggi più amati della televisione. Interpretato da Sandra Mondaini, si rifaceva al famoso Scaramacai, a sua volta interpretato dalla soubrette Pinuccia Nava. Il nome Sbirulino viene dalla parola milanese sbìrul, che letteralmente significa “storto”, “sbilenco”. Nel 1982 il pagliaccio fu il protagonista della sigla di Fantastico Bis. Il personaggio riapparve nel programma Il circo di Sbirulino, andato in onda sulle reti Fininvest per due edizioni nel 1982 e nel 1984. Nella stagione 1987-1988 Sbirulino condusse con Enrica Bonaccorti la trasmissione Ok Bimbi su Canale5.

Barbapapà: il disco di Roberto Vecchioni

Barbapapà, pubblicato nel 1975, è un album di Roberto Vecchioni inciso assieme al coro Le Mele Verdi che raccoglie le sigle dell’omonimo cartone animato francese creato dalla designer francese Annette Tison e dal marito, il professore di matematica e biologia statunitense Talus Taylor. Barbabapà viene da Barbe à papa, cioè zucchero filato in francese: un nome perfetto visto che b e p sono le prime consonanti che i bimbi imparano. Non a caso Barbapapà ricorda un gransde zucchero filato rosa.

L’invincibile Dirigibile di Maria Giovanna Elmi

Il dirigibile è stato un programma trasmesso dal maggio 1975 al febbraio 1980, inizialmente dalla Rete 1 e dal 1977 sulla Rete 2, dal lunedì al venerdì pomeriggio alle 17:10. Si trattava di un programma educativo con giochi. Il dirigibile era uno stratagemma per raccontare usanze e tradizioni dei vari Paesi. Fino al 1977 fu condotto da Toni Santagata (il comandante del dirigibile). Poi da Maria Giovanna Elmi, la fata Azzurrina. Da qui verrà il suo soprannome di fatina.