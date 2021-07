Techetecheté, stasera 27 luglio puntata dedicata ai debutti tv di Mia Martini, Britney Spears e Mara Venier

Dopo la puntata andata in onda ieri e dedicata alle canzoni e agli artisti che sono arrivati ultimi al Festival di Sanremo, l’appuntamento con Techetecheté ritorna con un approfondimento dedicato agli esordi televisivi di alcuni tra i personaggi più celebri del mondo dello spettacolo italiano e internazionale. Tra i tanti contenuti dello speciale in onda stasera, martedì 27 luglio 2021, su Rai1 alle 20.35, l’autore Fausto Massa mostrerà al pubblico le prime apparizioni in tivù di attrici, cantanti e starlette che hanno sbancato i botteghini coi loro film e dominato le classifiche con canzoni diventate hit mondiali.

Dopo il successo dell’anno scorso, tornano “gli esordi” con molte novità e qualche classico da rivedere…

Ecco un piccolo assaggio, in puntata ne vedremo almeno una sessantina! 📺 #27luglio, 20:35, @RaiUno@fausto_massa pic.twitter.com/WPlMuewodi — Techetechete’ (@_Techetechete) July 27, 2021

Techetecheté: da Britney Spears a Lady Gaga, ecco chi ci sarà nella puntata di stasera

Dai pochi spoiler postati dal profilo ufficiale della trasmissione su Twitter, tra i protagonisti della puntata di stasera, figurano stelle della musica come Mia Martini, Britney Spears e Lady Gaga, veterane della tivù come Mara Venier e nuove leve della conduzione che, negli anni, sono riuscite ad arrivare alla prima serata come Ilary Blasi. I telespettatori rivedranno la prima volta sul piccolo schermo di Mia Martini in occasione della decima edizione del Cantagiro, varietà condotto da Nuccio Costa, Daniele Piombi e Beryl Cunningham. Era l’estate del 1971 e la cantante si esibì con un medley di tre dei suoi pezzi (Padre davvero, una canzone che fece scalpore per la crudezza con cui seppe trattare il conflitto generazionale tra padri e figli, Amore…Amore…un corno! e Ooh pooh pa doo). Rimanendo sempre sulla musica, con un salto nel tempo di parecchi anni, spazio a due delle popstar che, coi loro album, hanno ottenuto un successo planetario: Britney Spears e Lady Gaga. Della Spears verrà riproposta la prima ospitata in Italia, quella alla corte di Raffaella Carrà nel 1999, in uno dei live più memorabili di Carràmba, che sorpresa. Mentre della seconda, si ricorderà l’intervista epica con Simona Ventura in una delle tante domeniche di Quelli che il calcio nella lontana primavera del 2009. Un pezzo di intrattenimento rintracciabile, ancora oggi sui social, tra gif, meme e brevi stralci. Tra una nota e l’altra, il focus si sposterà anche sulle presentatrici, alcune delle più note signore del tubo catodico di ieri e di oggi. Da un lato, Mara Venier che, dopo aver iniziato come attrice, negli anni Ottanta muove i primi passi nella conduzioni con esperienze come il Cantagiro, Una rotonda sul mare e Ora di punta. Fino ad arrivare alla consacrazione e al successo con Domenica In negli anni Novanta. Dall’altro Ilary Blasi che, dopo la lunga esperienza a fianco di Gerry Scotti come Letterina nel game show Passaparola, nel 2003 arriva su Rai Due per prendere le redini dell’edizione estiva del programma musicale Top of the pops con Alvin e, sempre nello stesso anno, viene scelta per affiancare Fabio Fazio su Rai Tre nella primissima versione di Che tempo che fa.