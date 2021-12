Prima della Scala 2021: dove vedere in tv il Macbeth di Verdi

Appuntamento con l’Opera su Rai1. Oggi 7 dicembre, a partire dalle 17,45 Rai 1 proporrà in diretta esclusiva la prima del Teatro alla Scala di Milano, portando lo spettacolo nelle case di tutti gli italiani. In scena Macbeth di Giuseppe Verdi con regia di Davide Livermore. Sul podio a dirigere l’orchestra ci sarà Riccardo Chailly, mentre in scena spazio ai talenti di Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Macbeth: la trama del dramma shakespeariano

L’opera in scena questa sera, dramma musicale tratto dalla più breve tragedia di Shakespeare, sarà quella della versione per Parigi del 1865, musicata sul libretto di Francesco Maria Piave. La storia si incentra su Macbeth (Luca Salsi), generale dell’esercito reale scozzese che, di ritorno da una battaglia assieme al compagno d’armi Banco (Ildar Abdrazakov), riceve una profezia da tre streghe. È destinato a diventare re di Scozia, mentre l’amico sarà il capostipite della futura dinastia di sovrani.

Così Lady Macbeth (Anna Netrebko), moglie del generale nonché donna dal carattere spietato e ambizioso, riesce a convincere il marito a uccidere sia l’attuale re di Scozia, in modo da prenderne subito il posto, sia il figlio di Banco, Fleanzio, facendo sì che la seconda parte della profezia non si compia. Quest’ultimo però riesce a fuggire, mentre suo padre trova la morte per mano dei sicari di Macbeth. Il destino del nuovo re non è però roseo e un nuovo e macabro verdetto giunge per segnarlo, pronto a materializzarsi nella figura del nobile Macduff (Francesco Meli).

Macbeth sarà diretto da Chailly per la regia di Davide Livermore

Sul podio del Teatro alla Scala ci sarà il direttore d’orchestra Riccardo Chailly, mentre la regia è opera di Davide Livermore. Alla guida delle tre ore di diretta ci saranno le voci di Milly Carlucci e Bruno Vespa, oltre ai collegamenti dal foyer di Stefania Battistini. Lo spettacolo sarà disponibile anche in Radio su RaiRadio3 e on demand per i quindici giorni successivi alla messa in onda.

– 3 to #PrimaScala! 6pm La Scala opens its doors to the UNDER30s #Macbeth is ready to amaze the youngest audience. Featuring @LucaSalsi75 @AnnaNetrebko @FMeli_tenor @IldarAbdrazakov Riccardo Chailly conducting with Davide Livermore's direction Find out 👉 https://t.co/GpVgU204dh pic.twitter.com/FpLQ7xq4j6 — Teatro alla Scala (@teatroallascala) December 4, 2021

La prima della Scala, il più importante evento mondano di Milano

Tanti gli ospiti attesi invece al Teatro alla Scala. Ci saranno Giorgio Armani, partner della serata di cui firmerà il decor floreale. Sue ospiti saranno molto probabilmente Cate Blanchett e Sophia Loren. Presenti come sempre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati oltre al ministro della Cultura Dario Franceschini e naturalmente il sindaco di Milano Beppe Sala. Tra gli ospiti anche la senatrice a vita Liliana Segre e l’ex premier Mario Monti, l’assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi e l’assessore al welfare Letizia Moratti.

Mr Armani sends a warm greeting to the new season of Teatro alla Scala with a message on the iconic mural in Via Broletto: Welcome back@teatroallascala pic.twitter.com/CFQIONtLcm — Armani (@armani) December 6, 2021

Fra i vip spazio anche a tanti personaggi del mondo musicale, dai giudici di X Factor Emma e Manuel Agnelli al vincitore di Sanremo 2020 Diodato, Cesare Cremonini e Ornella Vanoni, al cui fianco ci sarà il rapper Marracash. Confermata la presenza del tenore Placido Domingo e di Maurizio Cattelan, Francesco Vezzoli e Gianmaria Tosatti. E ancora, in sala Tronchetti Provera e la modella russa Helena Schmidt.