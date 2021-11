Taylor Swift incanta i social nel video di I bet you think about me

Continua il novembre d’oro dei fan di Taylor Swift. Ormai praticamente ogni giorno, l’artista statunitense regala chicche musicali e video. Dopo l’uscita dell’album Red (A Taylor’s Version) e dello short movie di All too well, oggi è stato diffuso il videoclip di uno degli 8 inediti pubblicati tra le 30 canzoni che compongono il disco. Si tratta di I bet you think about me, girato dall’amica della cantante, l’attrice Blake Lively. Quest’ultima, che in tanti ricorderanno per essere la famigerata Serena di Gossip Girl, è alla prima vera esperienza da regista. Le due, molto amiche, hanno così realizzato un prodotto che viene doppiamente apprezzato dai fan.

I bet you think about me: di cosa parla la canzone

Di cosa parla la canzone I bet you think about me? L’inedito targato Taylor Swift parla, ovviamente, d’amore. La storia tormentata tra due ormai ex innamorati volge al termine e la cantante parla di come siano entrambi cresciuti a distanza di tempo. L’artista riflette sulla rottura e sulla relazione, sicura che dall’altra parte anche l’ex faccia lo stesso. Ovviamente il riferimento pare essere il “solito” Jake Gyllenahl, attore con cui Taylor ha condiviso parte della propria vita in chiave sentimentale.

Il video: le reazioni dei fan

Inutile dire che ancora una volta la gioia degli amanti della musica di Taylor si è riversata sui social. In pochissimo tempo il video ha superato un milione di visualizzazioni su Youtube e collezionato 400mila like. Numeri destinati ad aumentare già nelle prossime ore. Su Twitter, intanto, l’hashtag con il titolo della canzone è balzato in vetta ai trend e utilizzato dai fan per commentare ogni singola scena. Tra i momenti più esaltati, il passaggio dell’artista dal vestire un abito da sposa a uno rosso, una metafora molto apprezzata dal mondo social. Dopo lo short movie, il video di oggi, ma anche gli apprezzati inediti tra cui il duetto con Ed Sheeran, adesso i fan non fanno altro che aspettare e sognare altre sorprese da parte della loro beniamina.